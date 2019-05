OPORTO È ...

• La seconda città più grande del Portogallo dopo Lisbona.

• Ricca di storia, essendo stata fondata oltre 2000 anni fa. Il centro della città è stato dichiarato Patrimonio Mondiale dell'UNESCO nel 1996.

• Una città portuale di circa 215.000 abitanti, anche se l'area metropolitana ha una popolazione di 1,7 milioni di abitanti.

• Una delle mete turistiche più visitate dell'Europa occidentale.

• Gemellata con città come Shanghai, Bordeaux, Macau, Luanda, Nagasaki e Vigo.

DOVE SI TROVA

Situata nel nord del Portogallo, all'estuario del fiume Douro, Oporto ha sobborghi che ad ovest si spingono fino alle rive dell'Atlantico. La città è a circa 420 km da Madrid, 5300 da New York e poco meno di 11.000 da Tokio.

STADIO

Estádio do Dragão ©Getty Images

• Inaugurato nel 2003, l'Estádio do Dragão ha una capienza di 50.033 spettatori e ospita la sua prima finale UEFA.

• Costruito per UEFA EURO 2004, ha ospitato la gara di apertura tra Portogallo e Grecia, altre tre partite della fase a gironi, un quarto di finale e una semifinale.

• Il 16 novembre 2003, Lionel Messi ha esordito con il Barcellona nell'amichevole contro il Porto organizzata per l'inaugurazione ufficiale dello stadio.

• Le linee A, B, E e F della metropolitana collegano l'Estádio do Dragão con destinazioni come il centro città e l'aeroporto internazionale. L'impianto è ben servito anche dai taxi e dagli autobus 401, 700, 800, 801, 806 e 7M.

• Il "Dragão" è stato il primo stadio europeo a ricevere la certificazione GreenLight dalla Commissione europea per l'impegno a ridurre i consumi energetici per l'illuminazione.

COME ARRIVARE

In aereo: oltre 11 milioni di viaggiatori all'anno passano dall'Aeroporto Francisco Sá Carneiro, che si trova a circa 11 km dal centro.

In auto: l'autostrada A1 è l'arteria principale proveniente da sud, mentre chi arriva da Guimaraes deve prendere la A7 e quindi la A3. La A4 si spinge a est fino a Vila Real e Braganca, per poi proseguire in Spagna.

In treno: Oporto è collegata direttamente con Vigo, mentre i collegamenti con la rete ferroviaria spagnola e francese passano da Lisbona.

COME MUOVERSI

Oporto vista dal fiume Douro ©Getty Images

A piedi: il centro di Oporto può essere facilmente girato a piedi.

Trasporti pubblici: la metropolitana è il mezzo più usato per muoversi, ma anche gli autobus servono la città e i sobborghi.

Taxi:se un taxi ha la luce verde può essere fermato per strada, ma nei punti principali della città sono anche disponibili le piazzole. Tutti i taxi con licenza devono avere il tassametro ben visibile, con prezzi calcolati in base al tempo e alla distanza percorsa.

Bici: è possibile noleggiare facilmente una bicicletta in diversi punti del centro. Lungo il Douro ci sono bellissime piste ciclabili, da Ribeira a Foz o da Vila Nova de Gaia ad Afurada e oltre.

DOVE PERNOTTARE

Oporto offre strutture per tutti i gusti e le tasche, dagli ostelli economici agli alberghi a cinque stelle. Vedere i link utili sotto.

COSA VEDERE

Cultura: la Torre dos Clérigos, alta 76 m, è il monumento più importante che caratterizza il profilo di Oporto. Inaugurata nel 1763, è stata progettata dall'architetto italiano Niccolò Nasoni e offre un bellissimo panorama del centro storico, purché siate disposti a salirne i 225 gradini.

Il pittoresco quartiere di Ribeira ©Getty Images

Atmosfera: il posto giusto è senz'altro Ribeira. Dedalo di vicoli medievali che si snodano su e giù per la riva del Douro, permette di accedere al Ponte de Dom Luís I e alle cantine di porto che costeggiano il fiume a Vila Nova de Gaia.



Una boccata d'aria fresca: progettati nel XVIII secolo, i giardini del Palácio de Cristal sono vicini al centro e offrono ettari di vegetazione lussureggiante con un'incantevole vista sul fiume.

MANGIARE E BERE

Oporto è il posto perfetto per conoscere la cucina portoghese: i due piatti preferiti in città sono la Tripas à Moda do Porto e il Bacalhau à Gomes de Sá, casseruola di baccalà, patate, uova, olive e cipolla apprezzata in tutto il paese.

La Francesinha è lo spuntino più amato da mangiare in giro: si tratta di un panino con carne, salumi, formaggio e una speciale salsa a base di birra.

Il famoso porto è prodotto lungo le rive del Douro ed è il vino da dessert prediletto in città.

IL CALCIO A OPORTO

Fondato il 28 settembre 1893, il Porto è una delle "tre grandi" del Portogallo insieme al Benfica e allo Sporting CP; le tre squadre hanno partecipato a tutte le edizioni della Liga dalla sua fondazione nel 1934. Il Porto ha vinto 28 campionati ed è la formazione portoghese più decorata a livello internazionale, avendo vinto la Coppa dei Campioni/UEFA Champions League nel 1987 e nel 2004 e la Coppa UEFA/Europa League nel 2003 e nel 2011.

La formazione rivale della città, il Boavista, è stata fondata il 1° agosto 1903 ed è la squadra portoghese più titolata al di fuori delle tre grandi. Grazie al titolo del 2000/01 è, insieme al Belenenses, l'unica squadra non appartenente alle tre grandi ad aver vinto la Liga.

UNA GITA FUORI CITTÀ

La valle del vista da Peso da Régua ©Getty Images

La valle del Douro è famosa per le sue vigne e i suoi bellissimi paesaggi. La maggior parte delle gite inizia da Peso da Régua, dove si gode di una vista panoramica della valle. Da qui si consiglia un'escursione sul fiume a bordo del Rabel, la barca tradizionale.

Spostandosi in auto di 50 minuti verso sud si arriva ad Aveiro, la "Venezia del Portogallo". A nord si trova Braga: è la terza città più grande del paese ed è famosa per i suoi edifici e chiese in stile barocco. Guimaraes, sempre a un'ora da Oporto, è un'altra città Patrimonio Mondiale dell'UNESCO ed è detta "la culla della nazione portoghese".

FRASARIO PORTOGHESE

L'inglese è abbastanza parlato, ma qualche parola in portoghese è sempre apprezzata...

Ciao (saluto) – Olá

Come stai? – Como vai?

Per favore – Por favor

Grazie – Obrigado

Ciao (commiato) – Adeus

