Gol del Torneo: dominio di Cristiano Ronaldo

È stato annunciato il gol più bello della fase finale di UEFA Nations League: tra i quattro selezionati dagli osservatori tecnici UEFA David Moyes e Packie Bonnera, Cristiano Ronaldo conquista i primi tre posti.

Guarda i gol e leggi il commento degli osservatori.

1 Cristiano Ronaldo (Portogallo - Svizzera 2-1)

Commento degli osservatori tecnici UEFA: lungo passaggio diagonale di Rúben Neves, controllo di Bernardo Silva e appoggio per Ronaldo. Tutti i giocatori evidenziano una grande tecnica: ottimo il passaggio iniziale, preciso il tocco di Bernardo Silva e gran rasoterra di Ronaldo.

2 Cristiano Ronaldo (Portogallo - Svizzera 3-1)

Commento degli osservatori tecnici UEFA: su un veloce contropiede del Portogallo, Gonçalo Guedes serve un pallone filtrante per Ronaldo, che fa un doppio doppio passo e punta la porta. La tipica bravura di CR7 nell'uno contro uno, con una pregevole finalizzazione.

3 Cristiano Ronaldo (Portogallo - Svizzera 1-0)

Commento degli osservatori tecnici UEFA: ancora una volta, Ronaldo trasforma un calcio di punizione, inventando una traiettoria che spiazza il portiere. Un vero specialista a palla ferma.

4 Matthijs de Ligt (Olanda - Inghilterra 1-1)

Commento degli osservatori tecnici UEFA: come sempre, grande movimento e scelta di tempo perfetta per De Ligt, che di testa schiaccia in rete.