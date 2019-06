Cristiano Ronaldo sul trionfo in Nations League

Come ti senti dopo avere vinto la prima edizione della Nations League?

Cristiano Ronaldo: sono molto felice! E' stato incredibile, sono molto contento. Vincere questo trofeo qui in Portogallo davanti al popolo portoghese, per me è un grande onore.

E vincerlo in casa dopo la finale del 2004, persa contro la Grecia?

Fantastico. Come ho detto prima, sono molto felice di vincere qui. Il pubblico portoghese se lo merita. Ci hanno supportato fin dall'inizio nelle due partite, contro la Svizzera e oggi, e questo trofeo è per tutti loro. Non appartiene solo alla nazionale ma a tutto il Portogallo.

La nazionale si è ringiovanita. Era l’occasione giusta per crescere anche con Ronaldo come capitano?



La nazionale continuerà con o senza Cristiano. Credo che questa squadra abbia un grande potenziale. Ci sono molti giovani che con gli anni diventeranno più maturi e miglioreranno.



Voglio far parte di questo progetto perché mi sento bene e in grado di aiutare questa squadra. Ma, come ho detto, credo che la nazionale abbia il potenziale per continuare a crescere e vincere trofei.