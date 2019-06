Guida alla finale di UEFA Nations League

Chi c'è in finale?

La prima finale di UEFA Nations League vede sfidarsi Portogallo e Olanda. I padroni di casa si sono qualificati mercoledì grazie a un 3-1 sulla Svizzera con tripletta di Cristiano Ronaldo, mentre l'Olanda ha battuto l'Inghilterra per 3-1 ai supplementari giovedì.

Quando si gioca?

La finale è in programma domenica 9 giugno alle 20:45 (19:45 ora locale).

Dove si gioca?

L'Estádio do Dragão ©Getty Images

All'Estádio do Dragão, terreno di gioco del Porto. Lo stadio è stato inaugurato alla fine del 2003 con un amichevole contro il Barcellona, che per l'occasione ha fatto esordire un sedicenne Lionel Messi. Nella stessa stagione, ha ospitato le gare del Porto, vincitore della UEFA Champions League con José Mourinho, e quella inaugurale di UEFA EURO 2004.

Posso ancora acquistare i biglietti?

I biglietti per la finale di UEFA Nations League sono disponibili in ordine di prenotazione.

Dove posso guardare la finale?

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Nations League.

Che cosa hanno fatto le squadre per arrivare fin qui?

Entrambe le finaliste hanno vinto il rispettivo girone della Lega A:

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights Guarda cinque grandi gol del Portogallo

Il Portogallo ha totalizzato quattro punti contro Italia e Polonia, arrivando primo con una gara di anticipo. Quindi, ha eliminato la Svizzera a Oporto grazie a una tripletta di Cristiano Ronaldo.

L'Olanda ha pareggiato contro la Germania con due gol negli ultimi cinque minuti e ha preceduto la Francia campione del mondo. Alla fase finale, ha eliminato l'Inghilterra in rimonta dopo aver subito un gol di Marcus Rashford su rigore.

Che cosa succede se pareggiano?



Se il risultato è in parità alla fine dei tempi regolamentari, si procede ai supplementari, durante i quali è consentita una quarta sostituzione. In caso di ulteriore parità si va ai calci di rigore. Durante la gara verrà utilizzata la goal-line technology.

Quali maglie indosseranno le squadre?

Il Portogallo è la squadra di casa e può indossare la prima maglia.

Che cosa si vince?

Innanzitutto, una coppa d'argento alta 71 cm. Il montepremi sarà invece ripartito come segue:

Accedi per guardare gratuitamente gli highlights La storia del trofeo della Nations League

10,5 milioni di euro alla vincitrice

9 milioni di euro alla seconda classificata

8 milioni di euro alla terza classificata

7 milioni di euro alla quarta classificata

Le cifre includono i 4,5 milioni di euro che le quattro finaliste si sono già assicurate, composti da 2,25 milioni di euro come premio solidarietà per tutte le squadre della Lega A e 2,25 milioni per il primo posto in un girone della Lega A. Alle 55 federazioni partecipanti è stato distribuito un totale di 76,25 milioni di euro tra premi solidarietà e bonus.

Quando si gioca la finale per il terzo posto?

Anche se a EURO non si gioca una finale per il terzo posto dal 1980, Svizzera e Inghilterra si affronteranno a Guimaraes domenica 9 giugno alle 15 (CET).

Che cosa offrirà UEFA.com?

A Oporto, UEFA.com avrà un team di inviati che si occuperanno del prepartita, delle ultime dai ritiri e dei pronostici. Sul MatchCentre verranno pubblicati aggiornamenti in diretta, foto, analisi, reazioni, highlights e molto altro.



UEFA.com seguirà l'evento anche sui canali Instagram, Facebook e Twitter.