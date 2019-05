Oporto: informazioni su stadio e biglietti

Preparativi per la partita

Se arrivate allo stadio con un buon anticipo, potrete intrattenervi con numerose attività appositamente organizzate per il prepartita.

Se avete un biglietto in versione digitale, controllate che il telefono sia ben carico prima di andare allo stadio. Se avete un biglietto cartaceo, prestate attenzione a dove lo custodite, soprattutto in caso di maltempo.

Tenete presente che lo stadio accetta solo pagamenti in contanti.

Visitate il notiziario quotidiano dell'app UEFA per le informazioni e i suggerimenti più aggiornati.

Come arrivare allo stadio

Il navigatore dell'app UEFA è lo strumento migliore per sapere come arrivare allo stadio.

In metropolitana: tutte le linee della metropolitana fermano alla stazione di Trindade. Da qui, quattro linee permettono di andare direttamente alla stazione Estádio do Dragão. Usate il navigatore Volkswagen per sapere qual è la stazione più vicina.

A piedi: il centro città è a 3,5 km dall'Estádio do Dragão. Il navigatore Volkswagen vi permetterà di creare il vostro itinerario.

I tifosi che viaggiano con voli charter organizzati dalla federazione verranno portati direttamente ai punti di sbarco nei pressi dello stadio. Per maggiori informazioni, contattare la federazione.

Meeting point per tifosi

I meeting point per tifosi sono aperti dalle ore 12:00 (ora locale) e chiudono un'ora dopo la fine della partita.

Portogallo: Avenida dos Aliados Da qui è possibile prendere un treno per Praça do Dr. Francisco Sá Carneiro (detta Praça Velasquez dai cittadini locali) e raggiungere lo stadio a piedi.

Svizzera: Jardim Paulo Vallada Da qui, l'Estádio do Dragão è raggiungibile in 25 minuti a piedi.

Estádio do Dragão: informazioni basilari

Apertura cancelli: 16:45 ora locale.

Calcio d'inizio: 19:45 ora locale.

Planimetria dello stadio ©Getty Images

Regole per l'accesso allo stadio

L'accesso allo stadio è consentito solo con un biglietto valido. Non sono ammessi bambini di età inferiore ai tre anni. Allo stadio non è possibile acquistare biglietti.

Arrivando allo stadio, preparare i biglietti per i controlli all'ingresso.

A tutti gli ingressi verranno effettuati controlli di sicurezza. Seguire le istruzioni del personale.

Prepararsi a eventuali perquisizioni, che rientrano nelle procedure standard.

Non è consentito accedere con alimenti e bevande acquistati all'esterno.

Nello stadio è consentito portare borse con le seguenti dimensioni massime: 29,7 x 21 x 21 cm (simili a un foglio A4).

Per maggiori informazioni sugli oggetti vietati e sul codice di condotta, vedere il regolamento per l'accesso allo stadio.

Servizi allo stadio

All'interno dello stadio sono disponibili i seguenti servizi:

Centro risoluzioni biglietti

Banco informazioni

Pronto soccorso

Punti vendita di alimenti e bevande (pagamenti solo in contanti)

Merchandising

Accessibilità allo stadio

La UEFA, con il sostegno del partner di responsabilità sociale CAFE, vuole che la UEFA Nations League sia totalmente accessibile e inclusiva. Per questo sono state adottate misure per garantire strutture, servizi e una visuale adeguata agli spettatori diversamente abili, affiancati da un accompagnatore con posto riservato.

Punto di sbarco: TBC

Cancelli di ingresso riservati: 8 e 22

Servizi igienici: si trovano nei pressi delle aree riservate ai diversamente abili (due nella tribuna nord e due nella tribuna sud).

Commento con descrizioni audio: disponibile in portoghese e in inglese. Gli spettatori che intendono usufruire del servizio devono sintonizzarsi sulle seguenti frequenze con la propria radio o il proprio smartphone:

91,5 MHz (portoghese)

96,3 MHz (inglese)

Per maggiori informazioni sull'ubicazione di tutti i servizi, visitare il sito CAFE.

Uscita dallo stadio – pubblico neutrale

Per il centro città: uscire dagli ingressi B, C o D e prendere la metropolitana dalla fermata Estádio do Dragão in direzione Campanha. In alternativa, è possibile uscire dagli ingressi B, C o D e tornare in centro a piedi.

All'aeroporto: uscire dallo stadio dagli ingressi B, C o D e prendere la linea E dalla fermata Estádio do Dragão all'aeroporto.

Uscita dallo stadio – gruppi di tifosi

I tifosi che viaggiano in gruppo devono tornare al punto di sbarco designato (Praça do Dr. Francisco Sá Carneiro o Parque Bonjoia), dove saranno attesi da un mezzo che li riaccompagnerà in aeroporto.