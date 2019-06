Biglietti delle Finals di UEFA Nations League: tutto ciò che devi sapere

I biglietti per le Finals di UEFA Nations League sono in vendita e saranno assegnato sulla base dell'ordine di richiesta.

Date delle partite

Semifinali

Mercoledì 5 giugno 2019: Portogallo-Svizzera (Porto, 20:45CET)

Giovedì 6 giugno 2019: Olanda-Inghilterra (Guimaraes, 20:45CET)

Sfida per il terzo posto

Domenica 9 giugno 2019: Guimaraes, 15:00CET

Finale primo posto

Domenica 9 giugno 2019: Porto, 20:45CET

L'ora locale è un'ora indietro dall'orario CET

Perché ci sono ancora biglietti disponibili?

Alcuni tifosi che si erano assicurati i biglietti durante la prima fase di vendita non hanno completato con successo il pagamento. Di conseguenza, la UEFA può rimettere in vendita i biglietti in questione.

Parteciperò a un secondo sorteggio per ottenere i biglietti?

No. Tutti i restanti biglietti saranno assegnati seguendo l'ordine di richiesta.

Portale biglietti

I tifosi hanno potuto fare domanda per i biglietti usando il proprio account UEFA esistente oppure creandone uno nuovo su:

PORTALE BIGLIETTI NATIONS LEAGUE

Prezzo biglietti

Per le semifinali e la finale del terzo posto, il prezzo dei biglietti varia dai 30 euro per la categoria 3 ai 120 euro per la categoria 1. Per la finale, il prezzo dei biglietti invece varia dai 40 euro per la categoria 3 ai 150 euro per la categoria 1. I biglietti per gli spettatori diversamente abili non sono più disponibili.

Un numero limitato di biglietti sono disponibili per Portogallo - Svizzera e Olanda - Inghilterra; tutte le categorie sono disponibili per la gara per il terzo posto, mentre categoria uno e categoria due sono ancora disponibili per la finale.

Spedizione biglietti

Tutti i biglietti verranno inviati ai tifosi sui dispositivi mobili non appena si avvicinerà la data d'inizio della competizione.

Una sezione sulle domande più frequenti è disponibile in questo link.

Termini e condizioni biglietti

I biglietti per le Finals di UEFA Nations League 2019 sono vincolati da termini e condizioni che ne vietano la rivendita o il trasferimento non autorizzato e invalidano i biglietti acquistati o utilizzati in violazione dei termini e condizioni. Tutti i possessori dei biglietti sono quindi vincolati a questi termini e condizioni, e la UEFA si attiene rigorosamente a tali disposizioni. Le richieste online saranno verificate con le autorità competenti per controllare che i biglietti non siano venduti a persone per le quali vige un divieto di accesso negli stadi. La vendita dei biglietti al pubblico neutrale per le Finals di UEFA Nations League 2019 sarà condotta esclusivamente su UEFA.com.

La UEFA invita tutti i tifosi a non acquistare i biglietti o pacchetti hospitality da rivenditori, agenzie o siti web non autorizzati, dato che tali biglietti potrebbero essere contraffatti o non validi e pertanto, agli acquirenti potrebbe essere negato l'accesso allo stadio.

