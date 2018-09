Portogallo - Italia: la vigilia

L'Italia ha pareggiato 1-1 contro la Polonia la sua gara d'esordio in Nations League



Il Portogallo ha pareggiato 1-1 contro la Croazia in amichevole giovedì

Il Portogallo si è imposto nell'ultimo precedente: 1-0 a Ginevra in amichevole nel 2015

Probabili formazioni

Portogallo: Patrício; Cancelo, Pepe, Dias, Mário Rui; Rúben Neves; William, Pizzi, Bernardo Silva, Gelson, André Silva

Italia: Donnarumma; Lazzari, Bonucci, Romagnoli, Criscito; Cristante, Jorginho, Bonaventura; Insigne, Belotti, Chiesa

L'opinione del reporter: Carlos Machado ( @UEFAcomCarlosM )

Il morale è alto in casa lusitana dopo il pari contro la Croazia. Il Portogallo ha varato una squadra giovane, che poggia su un'ossatura formata da quattro reduci dal trionfo a UEFA EURO 2016: Rui Patrício, Pepe, William e Bernardo Silva. Bruma, Rúben Neves e João Cancelo si sono tutti messi in evidenza giovedì, ma l'assenza di Cristiano Ronaldo ha privato la squadra del principale terminale realizzativo. Proprio per questo, è difficile che la sfida contro l'Italia sarà ricca di gol, anche perché gli Azzurri devono ancora trovare la loro reale dimensione con Roberto Mancini in panchina.

Jorginho esulta dopo aver firmato il pareggio contro la Polonia ©AFP/Getty Images

Fernando Santos, Ct Portogallo

La nostra dedizione sarà totale in UEFA Nations League. E' una nuova competizione e noi siamo interessati a giocarla e a vincerla. Non la tratteremo alla stregua di un torneo minore. Sarà l'inizio di un ciclo che ci porterà a UEFA EURO 2020, dovre dovremo difendere il titolo di campioni d'Europa. Questo è il gruppo di giocatori sui quali intendiamo puntare.

Roberto Mancini, Ct Italia

Farò qualche cambio rispetto alla sfida contro la Polonia e forse cambierà anche la disposizione tattica. Nel primo tempo [contro la Polonia] abbiamo fallito troppi passaggi semplici, poi nella ripresa siamo migliorati. Dovremo ripartire dal secondo tempo di Bologna e cercare di ottenere un risultato migliore contro il Portogallo. La squadra e i tifosi hanno bisogno di vittorie per il morale.

Stato di forma

Fatti coinvolgere con giochi, competizioni e tanto altro. Registrati IL successo in finale del Portogallo a EURO 2016

Portogallo



Coppa del MOndo 2018

Qualificazioni – primo nel Gruppo B B (V9 P0 S1)

Fasi finali – ottavi di finale (V1 P2 S1)



Ultime cinque partite (a partire dalla più recente): PSPVP

Italia

Coppa del Mondo 2018

Qualificazioni – seconda nel Gruppo G (V7 P2 S1), eliminata dalla Svezia agli spareggi (sconfitta complessiva 1-0)

Fasi finali – non partecipante



Ultime cinque partite (a partire dalla più recente): PPSVP