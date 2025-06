L'intervista a Manu Koné: l'ammirazione per Didier Deschamps, la semifinale con la Spagna e quella rimonta con la Croazia

Avendo collezionato tutte e sei le sue presenze in nazionale nell'attuale edizione della Nations League, Manu Koné punta a diventare parte integrante della nuova generazione di calciatori francesi che quest'estate punteranno a vincere il trofeo con i Bleus.

Parlando alla UEFA prima della semifinale contro la Spagna, il centrocampista della Roma ripercorre il cammino della Francia e spiega quanto il commissario tecnico Didier Deschamps sia stato prezioso nel suo ambientamento in nazionale.

Verso Spagna-Francia

Sulla rimonta contro la Croazia e sul cammino della Francia

Contro la Croazia è stato un successo di squadra. Era molto importante per noi vincere. Siamo tutti felici, ma non è ancora finita: vogliamo andare ancora più lontano. Dopo la sconfitta per 2-0 dell'andata, siamo stati bravi a reagire in casa davanti ai nostri tifosi.

Tutti i gol della Francia in Nations League

Sulla semifinale contro la Spagna

Sappiamo che è una grande squadra con molti giocatori straordinari, proprio come noi. Studieremo il loro gioco per essere completamente preparati, lavoreremo duramente e ci concentreremo anche su noi stessi. Sarà una grande partita. Siamo fiduciosi.

Sul Ct della Francia, Deschamps

È stato un grande giocatore per la Francia ed è riuscito a passare con successo al ruolo di allenatore, grazie ai numerosi successi ottenuti con la nazionale. Credo che fosse il passo successivo e logico della sua carriera e siamo molto felici di averlo come allenatore. Sappiamo che l'anno prossimo lascerà l'incarico, quindi faremo tutto il possibile per ripagarlo. Personalmente, mi ha fatto sentire a mio agio non appena sono entrato a far parte del gruppo. Sapeva che avevo determinate qualità e mi ha detto di metterle al servizio della squadra. Sapeva che potevo dare qualcosa in più. Mi ha detto di giocare come faccio quando gioco con la Roma. Mi fa sentire sicuro. Lui è felice, io sono felice; tutto è perfetto.

Manu Koné e Michael Olise AFP via Getty Images

Su una vittoria in Nations League

Sarebbe molto emozionante. Abbiamo una nuova generazione di grande talento, come potete vedere con Désiré Doué. Anche Michael Olise e io siamo nuovi nella squadra, poiché siamo stati convocati dopo le Olimpiadi. Siamo molto felici e puntiamo a vincere tutto con questa squadra. Ci sono molti grandi giocatori che hanno vinto il trofeo prima del nostro arrivo, ma noi siamo fiduciosi e sappiamo di potercela fare.