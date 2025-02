Spareggi Nations League: partite, date, promozioni, retrocessioni e regole

Gli spareggi della UEFA Nations League 2024/25 saranno utilizzati per determinare l'assegnazione delle squadre partecipanti alle leghe della prossima edizione della competizione e quindi quali squadre saranno promosse e retrocesse.

Gli spareggi si giocheranno con gare d'andata e ritorno.

Calendario spareggi Nations League

*Calcio d'inizio in CET

Spareggi Lega A/B

Andata (20 marzo 2025)

Turchia - Ungheria (18:00)

Ucraina - Belgio (21:00)

Austria - Serbia (21:00)

Grecia - Scozia (21:00)

Domenica 23 marzo 2025

Ungheria - Turchia (18:00)

Belgio - Ucraina (21:00)

Serbia - Austria (18:00)

Scozia - Grecia (18:00)

Spareggi Lega B/C



Giovedì 20 marzo 2025

Kosovo - Islanda (21:00)

Bulgaria - Repubblica d'Irlanda (21:00)

Armenia - Georgia (18:00)

Slovacchia - Slovenia (21:00)

Domenica 23 marzo 2025

Islanda - Kosovo (18:00)

Repubblica d'Irlanda - Bulgaria (21:00)

Georgia - Armenia (15:00)

Slovenia - Slovacchia (18:00)



Spareggi Lega C/D

Giovedì 26 marzo 2026

Gibilterra - Lettonia (18:00)

Malta - Lussemburgo (18:00)

Martedì 31 marzo 2026

Lettonia - Gibilterra (18:00)

Lussemburgo - Malta (18:00)

Tempi supplementari e calci di rigore Se le squadre sono in parità dopo 180 minuti (andata e ritorno), alla fine della gara di ritorno si giocano due tempi supplementari di 15 minuti. Se le squadre sono ancora in parità dopo i tempi supplementari, il vincitore verrà deciso dai calci di rigore.

A cosa servono gli spareggi di Nations League?

Gli spareggi determinano in quale lega parteciperanno le squadre nella prossima edizione della competizione.

Spareggi Lega A/B play-offs

In questi spareggi si affrontano le quattro terze classificate della Lega A e le quattro seconde della Lega B. Le squadre della Lega B giocano l'andata in casa. Le vincitrici di ogni spareggio andranno in Lega A nella prossima edizione, le squadre sconfitte in Lega B.

Spareggi Lega B/C

In questi spareggi si affrontano le quattro terze classificate della Lega B e le quattro seconde della Lega C. Le squadre della Lega C giocano l'andata in casa. Le vincitrici di ogni spareggio andranno in Lega B nella prossima edizione, le squadre sconfitte in Lega C.

Spareggi Lega C/D

In questi spareggi si affrontano le due migliori quarte della Lega C e le due seconde della Lega D. Le squadre della Lega D giocano l'andata in casa. Le vincitrici di ogni spareggio andranno in Lega C nella prossima edizione, le squadre sconfitte in Lega D.

Se una delle squadre che partecipano agli spareggi della Lega C/D si qualifica per gli spareggi europei di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 nel marzo 2026, gli spareggi della Lega C/D non verranno disputati. In quel caso, le squadre si sono classificate al 46° e al 47° posto nella classifica generale provvisoria della UEFA Nations League (vedi articolo 19) rimangono in Lega C, e le squadre al 50° e 51° posto rimangono in Lega D.