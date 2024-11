Riepilogo sesta giornata di UEFA Nations League, domenica: la Francia precede l'Italia, promozione assicurata per l'Inghilterra

Una doppietta di Adrien Rabiot consente alla Francia di vincere 3-1 a Milano, mentre cinque marcatori diversi suggellano il 5-0 dell'Inghilterra contro la Repubblica d'Irlanda a Wembley.

UEFA.com riepiloga le partite di domenica.

Due gol di testa di Adrien Rabiot permettono alla Francia di ottenere la vittoria con due gol di scarto che le serviva per strappare il primo posto nel Gruppo A2 all'Italia. Il centrocampista ex Juve apre le marcature dopo appena 2', poi una spettacolare punizione di Lucas Digne entra in rete con la complicità del portiere Guglielmo Vicario. La conclusione di Andrea Cambiaso riporta gli azzurri al primo posto prima dell'intervallo, ma a 25' dal termine Rabiot svetta su un cross di Digne e assicura il primato alla squadra di Didier Deschamps.

L'Inghilterra torna in Lega A con un netto 5-0 sulla Repubblica d'Irlanda nell'ultima partita di Lee Carsley da Ct ad interim. Dopo un primo tempo senza reti, i padroni di casa vanno a segno nella ripresa con cinque marcatori diversi, di cui quattro al primo gol in nazionale.

La difesa ospite cede all'inizio del secondo tempo quando Liam Scales riceve il secondo cartellino giallo per fallo da rigore, che Kane trasforma. L'Inghilterra aggiunge altri due gol nei cinque minuti successivi con Gordon e Gallagher, poi i subentrati di Carsley consolidano il vantaggio. Jarrod Bowen conclude uno schema su punizione e insacca al 76', poi l'esordiente Taylor Harwood-Bellis svetta su un bel cross di Jude Bellingham e fissa il risultato tre minuti dopo.

Una tripletta di Erling Haaland aiuta la Norvegia a suggellare la promozione in Lega A battendo il Kazakistan a Oslo. Il 24enne attaccante, che diventa il capocannoniere della Nations League, mostra il suo istinto predatorio ribadendo in rete un tiro di Antonio Nusa al 23', poi raddoppia di testa al 37'.

Alexander Sørloth firma il terzo gol dei padroni di casa nel primo tempo, mentre Haaland completa la sua tripletta nel secondo con un destro da fuori area. Cinque minuti più tardi, un tiro a giro di Nusa si insacca nell'angolo più lontano e mette il punto esclamativo alla vittoria.

Dagli altri campi

L'esordiente Yarden Shua regala a Israele la vittoria per 1-0 sul Belgio, che però non basta a evitare la retrocessione in Lega B.

Nonostante i 15 punti in classifica nel Gruppo B2 dopo la vittoria esterna per 2-0 contro la Finlandia, la Grecia chiude al secondo posto ed è destinata agli spareggi.

L'Austria disputerà gli spareggi per la Lega A/B dopo l'1-1 contro la Slovenia e il secondo posto nel Gruppo B3.

Tutti i risultati di domenica

A2 Israele - Belgio 1-0, Italia - Francia 1-3

B2 Inghilterra - Repubblica d'Irlanda 5-0, Finlandia - Grecia 0-2

B3 Austria - Slovenia 1-1, Norvegia - Kazakistan 5-0

C4 Lettonia - Armenia 1-2, Macedonia del Nord - Isole Faroe 1-0

Le partite di lunedì

A1 Croazia - Portogallo, Polonia - Scozia

A4 Serbia - Danimarca, Spagna - Svizzera

C2 Kosovo - Lituania, Romania - Cipro

C3 Bulgaria - Bielorussia, Lussemburgo - Irlanda del Nord

P1 Liechtenstein - San Marino

Le partite di martedì

A3 Bosnia ed Erzegovina - Paesi Bassi, Ungheria - Germania

B1 Albania - Ucraina, Cechia - Georgia

B4 Montenegro - Turchia, Galles - Islanda

C1 Slovacchia - Estonia, Svezia - Azerbaigian

P2 Malta - Andorra

Calci d'inizio ore 20:45 CET se non diversamente indicato.