Riepilogo sesta giornata di UEFA Nations League: pari per Germania e Paesi Bassi, Cechia e Galles promosse

Grazie a una vittoria casalinga, Galles e Cechia concludono in vetta i rispettivi gironi e conquistano la promozione diretta in Lega A.

Qualificate ai quarti Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna

UEFA.com riepiloga le partite della sesta giornata di Nations League.

Le partite di martedì

Dominik Szoboszlai regala un punto all'Ungheria all'ultima azione della gara di Budapest, anche se la squadra di casa era già matematicamente terza nel Gruppo A3. La Germania, che aveva blindato il primo posto alla quinta giornata, trova il gol al 76' dalla corta distanza con Felix Nmecha, ma Szoboszlai pareggia al 9' di recupero battendo Alexander Nübel con un rigore a cucchiaio.

Il gol di Ermedin Demirović permette alla Bosnia-Erzegovina di conquistare un altro punto dopo un ottimo secondo tempo. L'attaccante dello Stoccarda è il più veloce in ribattuta e supera di testa Mark Flekken, che aveva effettuato una bella parata su Edin Džeko.

Gli Orange, qualificati alla quinta giornata, hanno la meglio in avvio e capitalizzano il forcing quando Brian Brobbey, spalle alla porta, batte l'esordiente Martin Zlomislić di testa. La Bosnia-Erzegovina conquista dunque il suo secondo pareggio e conclude all'ultimo posto nel Gruppo A3.

La vittoria in rimonta vale al Galles la promozione diretta in Lega A dopo la sconfitta della Turchia in Montenegro. La squadra di Craig Bellamy passa in svantaggio a Cardiff, subendo il gol di Andri Gudjohnsen in avvio, ma la doppietta Liam Cullen le consente di andare al riposo in vantaggio. Al 65' arriva il gol del 3-1 di Brennan Johnson, mentre Harry Wilson suggella la vittoria con un tiro preciso dalla distanza.

Dagli altri campi

La Cechia guadagna la promozione in Lega A battendo la Georgia in casa per 2-1, risultato che lascia gli ospiti al terzo posto nel Gruppo B1.

La tripletta di Nikola Krstović ispira il 3-1 del Montenegro sulla Turchia, che disputerà gli spareggi per la Lega A/B dopo aver iniziato la serata da capolista.

L'Ucraina ha la possibilità di passare in Lega A agli spareggi grazie alle reti di Oleksandr Zinchenko e Roman Yaremchuk che le assicurano la vittoria per 2-1 in Albania.

I risultati di martedì

A3 Bosnia ed Erzegovina - Paesi Bassi 1-1, Ungheria - Germania 1-1

B1 Albania - Ucraina 1-2, Cechia - Georgia 2-1

B4 Montenegro - Turchia 3-1, Galles - Islanda 4-1

C1 Slovacchia - Estonia 1-1, Svezia - Azerbaigian 6-0

D2 Malta - Andorra 0-0

Le partite di lunedì

Croazia - Portogallo 1-1

Highlights: Croazia - Portogallo 1-1 

Il pareggio di Joško Gvardiol nel secondo tempo regala alla Croazia la qualificazione ai quarti di Nations League. Al 33' João Félix porta in vantaggio il Portogallo, ma l'ingresso di Zlatko Dalić nella ripresa dà nuova linfa ai padroni di casa che al 65' trovano il gol-qualificazione con Gvardiol su cross perfetto di Kristijan Jakić.

Serbia - Danimarca 0-0

Highlights: Serbia - Danimarca 0-0

La Danimarca conquista un posto nei quarti di finale di Nations League a spese della Serbia, dopo lo 0-0 di Leskovac. I padroni di casa hanno le occasioni migliori della gara, ma le conclusioni di Dušan Vlahović trovano in entrambi i tempi i guantoni sicuri di Kasper Schmeichel. Anche gli ospiti sfiorano la rete con Mikkel Damsgaard, ma a salvare il gol sulla linea ci pensa Aleksandar Mitrović. La Serbia resta in dieci per l'espulsione di Strahinja Pavlović e col pari accede agli spareggi della Lega A/B.

Polonia - Scozia 1-2

Highlights: Polonia - Scozia 1-2 

Il gol di testa di Andy Robertson nei minuti finali salva la Scozia dalla retrocessione diretta dalla Lega A. Con questo successo per 2-1 in Polonia, gli scozzesi vanno così agli spareggi. John McGinn porta in vantaggio la squadra ospite dopo tre minuti. Billy Gilmour e Scott McTominay avrebbero potuto raddoppiare ma entrambi colpiscono i legni con le loro conclusioni. La Polonia pareggia nella ripresa con una conclusione potente di Kamil Piątkowski, ma la rete nei minuti di recupero di Robertson, regala tre punti alla Scozia e l'ultimo posto nel Gruppo A1 alla Polonia e la conseguente retrocessione dalla Lega A.

Dagli altri campi

San Marino ha ottenuto una storica promozione in Lega C grazie alla vittoria per 3-1 (la più larga della sua storia) in Liechtenstein.

La Spagna, già vincitrice del girone, è rimasta imbattuta nel Gruppo A4 dove ha vinto per 3-2 in casa contro la Svizzera grazie al rigore decisivo di Bryan Zaragoza nei minuti di recupero.

L'Irlanda del Nord ha conquistato la promozione in Lega B pareggiando 2-2 in Lussemburgo dopo essere andata sopra di due gol.

Risultati di lunedì

A1 Croazia - Portogallo 1-1, Polonia - Scozia 1-2

A4 Serbia - Danimarca 0-0, Spagna - Svizzera 3-2

C2 Kosovo - Lituania 1-0, Romania - Cipro 4-1

C3 Bulgaria - Bielorussia 1-1, Lussemburgo - Irlanda del Nord 2-2

P1 Liechtenstein - San Marino 1-3

Le partite di martedì

A3 Bosnia ed Erzegovina - Paesi Bassi, Ungheria - Germania

B1 Albania - Ucraina, Cechia - Georgia

B4 Montenegro - Turchia, Galles - Islanda

C1 Slovacchia - Estonia, Svezia - Azerbaigian

P2 Malta - Andorra

Calci d'inizio ore 20:45 CET se non diversamente indicato.

Le partite di domenica

Highlights: Italia - Francia 1-3 

Due gol di testa di Adrien Rabiot permettono alla Francia di ottenere la vittoria con due gol di scarto che le serviva per strappare il primo posto nel Gruppo A2 all'Italia. Il centrocampista ex Juve apre le marcature dopo appena 2', poi una spettacolare punizione di Lucas Digne entra in rete con la complicità del portiere Guglielmo Vicario. La conclusione di Andrea Cambiaso riporta gli azzurri al primo posto prima dell'intervallo, ma a 25' dal termine Rabiot svetta su un cross di Digne e assicura i tre punti e il primato alla squadra di Didier Deschamps.

Highlights: Inghilterra - Repubblica d'Irlanda 5-0

L'Inghilterra torna in Lega A con un netto 5-0 sulla Repubblica d'Irlanda nell'ultima partita di Lee Carsley da Ct ad interim. Dopo un primo tempo senza reti, i padroni di casa vanno a segno nella ripresa con cinque marcatori diversi, di cui quattro al primo gol in nazionale.

La difesa ospite cede all'inizio del secondo tempo quando Liam Scales riceve il secondo cartellino giallo per fallo da rigore, che Kane trasforma. L'Inghilterra aggiunge altri due gol nei cinque minuti successivi con Gordon e Gallagher, poi i subentrati di Carsley consolidano il vantaggio. Jarrod Bowen conclude uno schema su punizione e insacca al 76', poi l'esordiente Taylor Harwood-Bellis svetta su un bel cross di Jude Bellingham e fissa il risultato tre minuti dopo.

Highlights: Norvegia - Kazakistan 5-0

Una tripletta di Erling Haaland aiuta la Norvegia a suggellare la promozione in Lega A battendo il Kazakistan a Oslo. Il 24enne attaccante, che diventa il capocannoniere della Nations League, mostra il suo istinto predatorio ribadendo in rete un tiro di Antonio Nusa al 23', poi raddoppia di testa al 37'.

Alexander Sørloth firma il terzo gol dei padroni di casa nel primo tempo, mentre Haaland completa la sua tripletta nel secondo con un destro da fuori area. Cinque minuti più tardi, un tiro a giro di Nusa si insacca nell'angolo più lontano e mette il punto esclamativo alla vittoria.

Dagli altri campi

L'esordiente Yarden Shua regala a Israele la vittoria per 1-0 sul Belgio, che però non basta a evitare la retrocessione in Lega B.

Nonostante i 15 punti in classifica nel Gruppo B2 dopo la vittoria esterna per 2-0 contro la Finlandia, la Grecia chiude al secondo posto ed è destinata agli spareggi.

L'Austria disputerà gli spareggi per la Lega A/B dopo l'1-1 contro la Slovenia e il secondo posto nel Gruppo B3.

Tutti i risultati di domenica

A2 Israele - Belgio 1-0, Italia - Francia 1-3

B2 Inghilterra - Repubblica d'Irlanda 5-0, Finlandia - Grecia 0-2

B3 Austria - Slovenia 1-1, Norvegia - Kazakistan 5-0

C4 Lettonia - Armenia 1-2, Macedonia del Nord - Isole Faroe 1-0