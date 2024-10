Giornata 4 UEFA Nations League: cosa guardare

Siamo ormai a metà della fase a gironi della UEFA Nations League 2024/25 e i 14 gironi stanno iniziando a delinearsi.

UEFA.com esamina alcuni degli eventi più importanti in vista della quarta giornata di partite.

Programma completo

Lega A, programma Giornata 4

Lunedì 14 ottobre

A2 Belgio - Francia

A2 Italia - Israele

A3 Bosnia ed Erzegovina - Ungheria

A3 Germania - Paesi Bassi

Martedì 15 ottobre

A1 Polonia - Croazia

A1 Scozia - Portogallo

A4 Spagna - Serbia

A4 Svizzera - Danimarca

Calcio d'inizio alle 20:45 CET

Il Belgio cerca il riscatto contro la Francia

Il Belgio rimane in corsa per primo posto, grazie al pareggio per 2-2 in trasferta contro l'Italia, e può superare la Francia, nel Gruppo A2, in caso di vittoria contro la squadra di Didier Deschamps a Bruxelles. Per riuscirci, gli uomini di Domenico Tedesco dovranno fare meglio rispetto alla sfida di andata di settembre, terminata per 2-0. "All'inizio abbiamo messo la giusta intensità, poi siamo arretrati", ha commentato l'allenatore del Belgio. "Non siamo stati abbastanza pazienti. Siamo partiti bene, ma poi abbiamo iniziato a correre troppi rischi".

La Francia ha vinto 4-1 contro Israele e Deschamps potrebbe mantenere la fiducia nei confronti dei suoi giovani talenti. "Due giocatori che sono entrati dalla panchina, Mattéo Guendouzi e Bradley Barcola, hanno fatto la differenza. La squadra è molto più giovane a causa del recente ritiro di Antoine Griezmann e dell'assenza di Kylian Mbappé. Con queste partite si può crescere molto".

Highlights: Francia - Belgio 2-0

I Paesi Bassi senza Van Dijk sfidano la Germania

Due grandi del calcio europeo si incontrano di nuovo lunedì: Germania e Paesi Bassi cercheranno di fare meglio del pareggio per 2-2 della gara di Amsterdam di settembre. L'attaccante dello Stuttgart, Deniz Undav, ha realizzato una doppietta nella vittoria per 2-1 contro la Bosnia ed Erzegovina alla terza giornata, con la squadra di Julian Nagelsmann che ha raggiunto quota sette punti nel girone. "Ci divertiamo in squadra, tutti si trovano bene e c'è una bella atmosfera", ha spiegato di recente Undav. I Paesi Bassi dovranno essere al top della forma per limitare gli attaccanti tedeschi.

Gli olandesi scenderanno in campo senza Virgil van Dijk, squalificato a causa dell'espulsione rimediata nel pareggio per 1-1 contro l'Ungheria. Denzel Dumfries, che ha realizzato il gol del pareggio per la sua squadra con un colpo di testa, potrebbe essere il capitano a Monaco. Il terzino destro è stato elogiato dal suo allenatore Ronald Koeman, che ha detto: "Denzel è sicuramente un simbolo della tenacia di questa squadra. Stasera ci ha salvato". Dumfries, che sembra sempre in ottima forma nelle sfide internazionali, potrebbe avere un ruolo chiave ancora una volta.

Highlights: Paesi Bassi - Germania 2-2

Ronaldo vuole continuare a segnare

Cristiano Ronaldo continua a migliorare il suo fenomenale record di gol internazionali. Il gol del 39enne nella vittoria per 3-1 contro la Polonia alla terza giornata è stato il suo 133° in totale per il suo Paese, e ha segnato in ciascuna delle partite della Nations League 2024/25 della Seleção, che è in testa al Gruppo A1. "Cristiano è una risorsa; è un giocatore incredibile", ha detto raggiante l'allenatore Roberto Martínez. "Davanti alla porta, è sempre decisivo e consente alla squadra di avere più occasioni perché è molto abile nell'aprire gli spazi".

La Scozia ha perso tutte e tre le partite della fase a gironi finora, nonostante abbia segnato quattro volte ed espresso un buon gioco. Dopo la loro ultima sconfitta per 2-1 contro la Croazia, l'allenatore Steve Clarke ha dichiarato con aria di sfida: "La prestazione è stata buona; abbiamo giocato bene e creato occasioni, ma sono deluso dal fatto che non abbiamo ottenuto nulla. Penso che dobbiamo continuare a crederci e continuare a spingere. Le cose cambieranno". La sorte della Scozia cambierà a Glasgow?

Guarda i grandi gol di Cristiano Ronaldo con il Portogallo

Dagli altri campi

Dopo la prima vittoria in assoluto contro l'Inghilterra, la Grecia cercherà di mantenere la sua imbattibilità nel Gruppo B2, battendo nuovamente la Repubblica d'Irlanda.

Dopo esser diventato il miglior marcatore di sempre del suo Paese alla terza giornata, Erling Haaland spera di guidare la Norvegia verso un secondo successo nel Gruppo B3 contro l'Austria.

Nella sfida contro il Montenegro, il gallese Brennan Johnson tenterà di segnare per l'ottava partita di fila tra club e nazionale. Il Galles sta cercando di mantenere la sua serie di imbattibilità nel Gruppo B4 (V1 P2).

Andrej Kramarić, autore del gol della vittoria per la Croazia per 2-1 contro la Scozia, raggiungerà la sua 100esima presenza con la nazionale se dovesse scendere in campo nella partita contro la Polonia.

Prossime date Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta: novembre 2024

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 20-25 marzo 2025

Quarti di finale League A: 20-25 marzo 2025

Finals: 4-8 giugno 2025

Scarica l'app ufficiale