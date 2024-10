Terza giornata UEFA Nations League, giovedì: pari per l'Italia, la Grecia batte l'Inghilterra, vittoria per la Francia

Dopo essere andata sul 2-0, l'Italia rimane in dieci e si fa rimontare due gol dal Belgio, la Grecia ottiene uno storico successo contro l'Inghilterra restando a punteggio pieno, mentre la Francia travolge Israele.

UEFA.com riepiloga le partite di giovedì di UEFA Nations League.

Calendario completo

Il cartellino rosso di Lorenzo Pellegrini è il punto di svolta della gara in favore del Belgio che in superiorità numerica rimonta due gol e pareggia 2-2 contro l'Italia a Roma. I padroni di casa passano in vantaggio dopo appena 59 secondi con Andrea Cambiaso, prima di segnare il raddoppio con Mateo Retegui che ribadisce in rete un pallone non trattenuto da Koen Casteels.

Ma appena gli azzurri restano in dieci, il Belgio accorcia subito con Maxim De Cuyper con uno schema perfetto su punizione. Poi, poco dopo l'ora di gioco, gli ospiti segnano la rete del definitivo pareggio con Leandro Trossard, abile a colpire al volo su una sponda di Wout Faes.

Nel Gruppo A2, la Francia accorcia il distacco sull'Italia battendo 4-1 Israele. In assenza di Kylian Mbappé, è Aurélien Tchouaméni il capitano dei Bleus. Ad aprire le marcature però ci pensa Eduardo Camavinga sfruttando un errore del portiere israeliano Omri Glazer.

Omri Gandelman segna il pari al 24' con un colpo di testa, ma la parità dura poco: Christopher Nkunku segna il suo primo gol per la Francia con una conclusione da distanza ravvicinata. Poi nei minuti finali, gli ospiti allungano con Mattéo Guendouzi e Bradley Barcola.

La squadra di Ivan Jovanović, reduce da due vittorie, balza in testa al girone vincendo lo scontro diretto contro l'altra squadra ancora a punteggio pieno grazie a un super Vangelis Pavlidis.

Tasos Bakasetas sfiora subito il vantaggio con una conclusione che viene salvata sulla linea da Levi Colwill. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa gli ospiti passano in vantaggio con una splendida azione personale di Vangelis Pavlidis. Gli inglesi premono sull'acceleratore e trovano il pari con Jude Bellingham all'87' pochi minuti dopo un gol annullato a Pavlidis dal VAR. Al quarto minuto di recupero, però, gli ospiti trovano il clamoroso gol della vittoria con l'eroe della serata Pavlidis.

Best of the rest

Erling Haaland ha realizzato il suo 34° gol in nazionale in sole 36 partite, diventando il capocannoniere di tutti i tempi della Norvegia.

Il gol di Robbie Brady all'88° minuto ha regalato alla Repubblica d'Irlanda i primi punti nel Gruppo B2, mentre la Finlandia è ancora a zero punti.

Eljif Elmas ha messo il sigillo alla vittoria della Macedonia del Nord in Lettonia, e adesso è a tre punti di distacco nel Gruppo C4.

Risultati di giovedì

A2 Italia - Belgio 2-2, Israele - Francia 1-4

B2 Inghilterra - Grecia 1-2, Finlandia - Repubblica d'Irlanda 1-2

B3 Austria - Kazakistan 4-0, Norvegia - Slovenia 3-0

C4 Isole Faroe - Armenia 2-2, Lettonia - Macedonia del Nord 0-3

D1 Gibilterra - San Marino 1-0

D2 Moldavia - Andorra 2-0



Le partite di venerdì

A3 Bosnia-Erzegovina - Germania, Ungheria - Paesi Bassi

B1 Cechia - Albania, Ucraina - Georgia

B4 Islanda - Galles, Turchia - Montenegro

C1 Estonia - Azerbaigian (18:00), Slovacchia - Svezia

Le partite di sabato

A1 Croazia - Scozia (18:00), Polonia - Portogallo

A4 Serbia - Svizzera, Spagna - Danimarca

C2 Lituania - Kosovo (15:00), Cipro - Romania

C3 Bulgaria - Lussemburgo (18:00), Bielorussia - Irlanda del Nord

Calcio d'inizio ore 20:45 CET.