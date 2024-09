Riepilogo seconda giornata UEFA Nations League: vittorie per Italia e Francia

Mentre la Francia si rimette in carreggiata, l'Italia centra la sua seconda vittoria in UEFA Nations League. Sugli altri campi, da segnalare le triplette di Benjamin Šeško (Slovenia) e Kerem Aktürkoğlu (Turchia).

UEFA.com riepiloga le partite della seconda giornata.

La Francia di Didier Deschamps si riprende dalla sconfitta di venerdì contro l'Italia vincendo contro un resiliente Belgio a Lione. Mentre i diavoli rossi hanno la meglio in apertura contro una Francia francese ampiamente rimaneggiata, i Bleus crescono con il passare dei minuti e diventano sempre più pericolosi, aprendo le marcature a metà del primo tempo. Koen Casteels è bravo a fermare un tiro di Ousmane Dembélé da dentro l'area, ma Randal Kolo Muani è a due passi e insacca in ribattuta.

La Francia, più imponente e misurata nella ripresa, raddoppia con una splendida conclusione di Dembélé e suggella i tre punti, agganciando il Belgio nel Gruppo A2.

L'Italia supera Israele a Budapest e ottiene la seconda vittoria su due. Israele parte bene e sfiora il gol con un tiro di Manor Solomon, ma è Davide Frattesi a sferrare il primo colpo quando, d'istinto, indirizza di petto all'angolino un cross di Federico Dimarco.

L'inizio ripresa altrettanto arrembante della squadra di Ran Ben Shimon si rivela inutile, perché Moise Kean raddoppia dalla corta distanza dopo una respinta di Yoav Gerafi su Giacomo Raspadori. Nel finale, il bel gol al volo di Mohammad Abu Fani ridà qualche speranza a Israele, che però non riesce a completare la rimonta.

Dagli altri campi

Benjamin Šeško e Kerem Aktürkoğlu segnano una tripletta e regalano rispettivamente a Slovenia e Turchia la prima vittoria della stagione.

Erling Haaland porta il suo bottino a 32 gol in 35 presenze con la Norvegia segnando la rete decisiva in casa contro l'Austria.

Il Galles segna due gol nei primi tre minuti contro il Montenegro, totalizzando quattro punti in due trasferte, ma viene messo sotto pressione nelle fasi finali sotto una pioggia torrenziale.

Le partite di lunedì

A2 Francia - Belgio 2-0, Israele - Italia 1-2

B3 Norvegia - Austria 2-1, Slovenia - Kazakistan 3-0

B4 Montenegro - Galles 1-2, Turchia - Islanda 3-1

C2 Cipro - Kosovo 0-4, Romania - Lituania 3-1

I campioni in carica battono la Svizzera nonostante un'espulsione a metà del primo tempo che li lascia in inferiorità numerica per tutta la gara. Gli spagnoli si portano sul 2-0 dopo 13 minuti con i gol di Joselu e Fabián Ruiz, prima che Robin Le Normand venga espulso per aver ostacolato Breel Embolo lanciato a rete. Il vantaggio numerico dei padroni di casa viene ripagato da Zeki Amdouni che segna da distanza ravvicinata poco prima dell'intervallo. Gli svizzeri però non riescono a essere cinici fallendo numerose occasioni.

Con la Nati alla ricerca del secondo gol, la Spagna li punisce due volte in contropiede nel giro di quattro minuti: Fabián Ruiz segna la sua seconda rete personale della serata grazie a una bella conclusione su cross di Ferran Torres, e lo stesso Torres sigla il quarto gol su assist di Joselu.

Highlights: Svizzera - Spagna 1-4

Cristiano Ronaldo entra dalla panchina contro la Scozia e segna la rete che vale la seconda vittoria consecutiva in Nations League del Portogallo. Dopo la sconfitta di giovedì per 3-2 contro la Polonia, la squadra di Steve Clarke inizia bene e passa in vantaggio con l'unica occasione del primo tempo: colpo di testa di Scott McTominay (decimo gol nelle ultime 17 partite in nazionale) su cross di Kenny McLean.

Dopo aver sprecato diverse occasioni, il Portogallo pareggia nella ripresa con Bruno Fernandes nel giorno del suo 30° compleanno e della sua 600ª partita in carriera. A due minuti dalla fine, ci pensa Ronaldo a realizzare la rete che permette ai vincitori della Nations League 2018/19 di restare a punteggio pieno.

Highlights: Portogallo - Scozia 2-1

Uno splendido calcio di punizione di Luka Modrić regala alla Croazia i primi tre punti di questa edizione. Il capitano della Croazia, che domani festeggia domani 39 anni, non mostra alcun segno di cedimento e disputa la sua ennesima partita perfetta dominando il centrocampo.

I padroni di casa giocano meglio ma non riescono a sfondare l'arcigna difesa polacca fino al 52', quando una punizione perfetta di Modrić non scavalca la barriera depositandosi all'incrocio dei pali della porta difesa da Łukasz Skorupski.

La Polonia cerca il pareggio ma trova solo una traversa con Robert Lewandowski.

Highlights: Croazia - Polonia 1-0

La Danimarca ottiene la seconda vittoria in quattro giorni vincendo e convincendo contro la Serbia a Copenaghen. Albert Grønbæk, alla sua seconda partita con la Danimarca, sblocca il risultato al 36' con una conclusione precisa dopo un uno-due con Yussuf Poulsen.

Il primo gol è il risultato di un'azione corale dell'intera squadra, mentre il secondo arriva con una gran giocata personale: Poulsen si avventa sul cross di Victor Kristiansen colpendo in sforbiciata il pallone. Saša Lukić sbaglia da distanza ravvicinata la migliore occasione dei serbi, che con questa sconfitta restano a un solo punto nelle prime due partite del girone.

Highlights: Danimarca - Serbia 2-0

Le altre partite di domenica

La Svezia resta in vetta al Gruppo C1 insieme alla Slovacchia, vittoriosa per 2-0 contro l'Azerbaigian, grazie alla prima doppietta in nazionale di Viktor Gyökeres nel 3-0 contro un'Estonia in dieci uomini.

Bielorussia e Bulgaria sono in vetta con quattro punti a testa nel Gruppo C3 con le vittorie di domenica: il quinto gol di Kiril Despodov nelle ultime otto partite della Bulgaria ha deciso la partita contro l'Irlanda del Nord, mentre la Bielorussia ha prevalso in Lussemburgo grazie al gol di Gromyko.

Nell'unico incontro della Lega D, Gibilterra e Liechtenstein hanno pareggiato 2-2.

Tutti i risultati di domenica

A1 Croazia - Polonia 1-0, Portogallo - Scozia 2-1

A4 Danimarca - Serbia 2-0, Svizzera - Spagna 1-4

C1 Slovacchia - Azerbaigian 2-0, Svezia - Estonia 3-0

C3 Lussemburgo - Bielorussia 0-1, Bulgaria - Irlanda del Nord 1-0

D1 Gibilterra - Liechtenstein 2-2

Highlights: Svezia - Estonia 3-0

Le partite di martedì

A3 Ungheria - Bosnia-Erzegovina, Paesi Bassi - Germania

B1 Albania - Georgia, Cechia - Ucraina

B2 Inghilterra - Finlandia, Repubblica d'Irlanda - Grecia

C4 Lettonia - Isole Faroe (18:00), Macedonia del Nord - Armenia

D2 Andorra - Malta

Inizio ore 20:45 CET se non specificato.