Prima giornata UEFA Nations League, venerdì: vincono Italia, Belgio e Romania

L'Italia travolge i padroni di casa della Francia vincendo 3-1 in rimonta al Parc des Princes dopo essere passata in svantaggio dopo appena 13 secondi. Vince anche il Belgio trascinata da un Kevin de Bruyne in grande spolvero.

UEFA.com riassume le partite del venerdì della prima giornata.

Francia - Italia 1-3

Il gran gol di Bradley Barcola dopo appena 13 secondi avrebbe potuto condizionare l'Italia nella sfida al Parc des Princes contro la Francia, tuttavia gli Azzurri restano in partita e rimontano a testa bassa battendo i padroni di casa con un sonoro 3-1 a domicilio.

Il primo gol in nazionale di Barcola arriva nei primissimi secondi, ma con un'Italia vogliosa di riscatto dopo il deludente UEFA EURO 2024, la partita è tutt'altro che chiusa. Gli Azzurri, infatti, pareggiano alla mezz'ora con uno splendido tiro al volo di Federico di Marco che si insacca sotto il sette. Nella ripresa, gli uomini di Luciano Spalletti prendono il controllo della gara e passano meritatamente in vantaggio con Davide Frattesi - che in precedenza aveva colpito la traversa -, allungando con Giacomo Raspadori (entrato a partita in corso), rendendo la serata memorabile per i due volte semifinalisti di questa competizione, e amara per i vincitori della UEFA Nations League 2021.

Belgio - Israele 3-1

Nello stesso girone, il Belgio si affida al suo capitano De Bruyne nel successo per 3-1 contro Israele a Debrecen. Il rigore di De Bruyne al 52' blinda la vittoria per la squadra di Domenico Tedesco, anche se l'1-1 del primo tempo è la prova dell'ottima prestazione di Israele sotto la guida del nuovo allenatore Ran Ben Simon.

Dopo il vantaggio iniziale di De Bruyne, Israele pareggia con una conclusione di Anan Khalaili deviata nella propria porta da Timothy Castagne. I semifinalisti della Nations League 2021, passano nuovamente in vantaggio dopo tre minuti dall'inizio della ripresa con Youri Tielemans, prima del 3-1 definitivo su calcio di rigore di De Bruyne.

Le altre partite di venerdì

La Norvegia di Erling Haaland ha pareggiato 0-0 in Kazakistan nonostante i 19 tiri in porta.

Il Galles ha pareggiato con la Turchia, arrivata ai quarti di finale a EURO 2024, nel debutto di Craig Bellamy sulla panchina dei gallesi.

Due squadre che hanno ben figurato in Germania quest'estate, Slovenia e Austria, hanno pareggiato in virtù dei gol di Konrad Laimer e Benjamin Šeško. .



Tutti i risultati di venerdì

A2 Belgio - Israele 3-1, Francia - Italia 1-3

B3 Kazakistan - Norvegia 0-0, Slovenia - Austria 1-1

B4 Islanda - Montenegro 2-0, Galles - Turchia 0-0

C2 Kosovo - Romania 0-3, Lituania - Cipro 0-1

Tutte le partite di sabato

A3 Germania - Ungheria, Paesi Bassi - Bosnia-Erzegovina

B1 Georgia - Cechia (18:00), Ucraina - Albania

B2 Grecia - Finlandia, Repubblica d'Irlanda - Inghilterra (18:00)

C4 Armenia - Lettonia (18:00), Isole Faroe - Macedonia del Nord (15:00)

D2 Moldavia - Malta (18:00)

Tutti i calci d'inizio alle 20:45 CET, salvo diversa indicazione

Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski sono stati tra i marcatori di giovedì, quando Portogallo, Danimarca e Polonia hanno esordito con una vittoria nella Lega A. Il risultato più eclatante della serata, tuttavia, è stato il successo di San Marino.

Diogo Dalot segna un gol e un autogol e lascia a Cristiano Ronaldo il compito di firmare una rete che si rivelerà decisiva. Dalot regala al Portogallo un inizio perfetto agganciando un passaggio di Bruno Fernandes e finalizzando magistralmente. Poi entra in gioco anche Ronaldo, che raddoppia con una bella conclusione su cross di Nuno Mendes.

La Croazia ritrova la speranza prima dell'intervallo, quando un traversone di Borna Sosa viene deviato nella propria porta da Dalot. Il finale è acceso: il subentrato Igor Matanovic è sempre presente in area ma non riesce a battere Diogo Costa, mentre Andrej Kramarić manda un tiro sull'esterno della rete.

Highlights: Portogallo - Croazia 2-1

Il rigore di Nicola Zalewski al 6' del recupero regala alla Polonia la vittoria in una gara ricca di colpi di scena. I padroni di casa dominano nel primo tempo e lo chiudono sul 2-0 grazie a una conclusione dalla distanza di Sebastian Szymański e un rigore trasformato da Robert Lewandowski.

La risposta della Scozia è immediata, con Billy Gilmour a segno dopo 22 secondi nella ripresa e il meritato pareggio firmato da Scott McTominay. La Polonia, però, ha l'ultima parola quando Grant Hanley atterra in area Zalewski, che si incarica del tiro dal dischetto e firma il 3-2.

Highlights: Scozia - Polonia 2-3

Danimarca - Svizzera 2-0

Patrick Dorgu segna al suo esordio in nazionale e contribuisce alla vittoria della Danimarca contro una Svizzera in nove uomini. La dura serata degli elvetici si complica all'inizio del secondo tempo, quando Nico Elvedi viene espulso per l'atterramento di Dolberg al limite dell'area.

All'82' arriva la rete di Dorgu del Lecce, mentre nelle fasi finali Granit Xhaka esce per doppia ammonizione e Pierre-Emile Højbjerg festeggia la sua prima partita da capitano della Danimarca con il gol del raddoppio.

Highlights: Danimarca - Svizzera 2-0

I campioni d'Europa iniziano la difesa del titolo in Nations League con un pareggio a Belgrado. La Roja fa molto possesso palla ma ha difficoltà a sfondare la difesa serba. Sono infatti i padroni di casa a creare la migliore occasione prima dell'intervallo, con Luka Jović che tira a lato.

La ripresa segue un copione simile, con Lamine Yamal che sfiora il gol e la Serbia che alla fine strappa un punto sudato.

Highlights: Serbia - Spagna 0-0

Le altre partite di giovedì

San Marino batte il Liechtenstein, centrando la sua prima vittoria dopo 20 anni nonché la prima vittoria ufficiale.

Alexander Isak segna i primi due gol della UEFA Nations League 2024/25, regalando alla Svezia la vittoria per 3-1 in Azerbaigian.

L'Irlanda del Nord segna due gol nei primi 16 minuti in casa contro il Lussemburgo e ottiene appena la seconda vittoria in 17 partite della competizione.

Highlights: Irlanda del Nord - Lussemburgo 2-0

Tutti i risultati di giovedì



A1 Portogallo - Croazia 2-1, Scozia - Polonia 2-3

A4 Danimarca - Svizzera 2-0, Serbia - Spagna 0-0

C1 Azerbaigian - Svezia 1-3, Estonia - Slovacchia 0-1

C3 Bielorussia - Bulgaria 0-0, Irlanda del Nord - Lussemburgo 2-0

D1 San Marino - Liechtenstein 1-0