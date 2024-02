Nations League: calendario Lega C, come funziona e cosa guardare

La Lega C inizia giovedì 5 settembre con quattro partite, tra cui Azerbaigian-Svezia.

Reduce da UEFA EURO 2024, la Romania va in Kosovo la sera dopo, mentre sabato le Isole Faroe affrontano la Macedonia del Nord nel primo confronto diretto ufficiale.

Calci d'inizio 20:45 CET se non diversamente indicato.

Prima giornata

Giovedì 5 settembre

C1 Azerbaigian - Svezia (18:00)

C1 Estonia - Slovacchia

C3 Bielorussia - Bulgaria

C3 Irlanda del Nord - Lussemburgo

Venerdì 6 settembre

C2 Kosovo - Romania

C2 Lituania/Gibilterra* - Cipro

Sabato 7 settembre

C4 Isole Faroe - Macedonia del Nord (15:00)

C4 Armenia - Lettonia (18:00)

Come funziona la Lega C di Nations League 2024/25

La Lega C comprende 16 squadre, divise in quattro gironi da quattro. Ognuna affronta tutte le avversarie del girone in casa e in trasferta a settembre, ottobre e novembre 2024. Il piazzamento finale determina quanto segue:

Prime classificate Promosse in Lega B per l'edizione 2026/27.

Seconde classificate Affrontano le terze classificate della Lega B agli spareggi promozione/retrocessione con gare di andata e ritorno. Le vincitrici saranno in Lega B per l'edizione 2026/27, le perdenti in Lega C.

Terze classificate Rimangono in Lega C anche nell'edizione 2026/27.

Quarte classificate Le due quarte classificate con meno punti della Lega C retrocedono in Lega D. Le due migliori quarte della Lega C affrontano le due seconde classificate della Lega D agli spareggi. Chi vince gioca in Lega C nell'edizione 2026/27, chi perde va in Lega D.

Gironi della Lega C



Gruppo C1: Svezia, Azerbaigian, Slovacchia, Estonia

Gruppo C2: Romania, Kosovo, Cipro, Lituania/Gibilterra*

Gruppo C3: Lussemburgo, Bulgaria, Irlanda del Nord, Bielorussia

Gruppo C4: Armenia, Isole Faroe, Macedonia del Nord, Lettonia

*Da definire dopo i play-out 2022/23 di marzo 2024

Calendario Lega C

Seconda giornata

Domenica 8 settembre

C1 Slovacchia - Azerbaigian (18:00)

C1 Svezia - Estonia

C3 Lussemburgo - Bielorussia (15:00)

C3 Bulgaria - Irlanda del Nord (18:00)

Lunedì 9 settembre

C2 Cipro - Kosovo

C2 Romania - Lituania/Gibilterra*

Martedì 10 settembre

C4 Lettonia - Isole Faroe

C4 Macedonia del Nord - Armenia

Terza giornata

Giovedì 10 ottobre

C4 Isole Faroe - Armenia

C4 Lettonia - Macedonia del Nord

Venerdì 11 ottobre

C1 Estonia - Azerbaigian

C1 Slovacchia - Svezia

Sabato 12 ottobre

C2 Lituania/Gibilterra* - Kosovo (15:00)

C2 Cipro - Romania

C3 Bulgaria - Lussemburgo (18:00)

C3 Bielorussia - Irlanda del Nord

Quarta giornata

Domenica 13 ottobre

C4 Armenia - Macedonia del Nord (18:00)

C4 Isole Faroe - Lettonia

Lunedì 14 ottobre

C1 Azerbaigian - Slovacchia (18:00)

C1 Estonia - Svezia

Martedì 15 ottobre

C2 Kosovo - Cipro

C2 Lituania/Gibilterra* - Romania

C3 Bielorussia - Lussemburgo

C3 Irlanda del Nord - Bulgaria

Quinta giornata

Giovedì 14 novembre

C4 Armenia - Isole Faroe (18:00)

C4 Macedonia del Nord - Lettonia

Venerdì 15 novembre

C2 Cipro - Lituania/Gibilterra*

C2 Romania - Kosovo

C3 Lussemburgo - Bulgaria

C3 Irlanda del Nord - Bielorussia

Sabato 16 novembre

C1 Azerbaigian - Estonia (15:00)

C1 Svezia - Slovacchia

Sesta giornata

Domenica 17 novembre

C4 Lettonia - Armenia (15:00)

C4 Macedonia del Nord - Isole Faroe (15:00)

Lunedì 18 novembre

C2 Kosovo - Lituania/Gibilterra*

C2 Romania - Cipro

C3 Bulgaria - Bielorussia

C3 Lussemburgo - Irlanda del Nord

Martedì 19 novembre

C1 Slovacchia - Estonia

C1 Svezia - Azerbaigian

*Da definire dopo i play-out 2022/23 di marzo 2024

Fasi successive Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta: novembre 2024

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 20-25 marzo 2025

Quarti di finale League A: 20-25 marzo 2025

Finals: 4-8 giugno 2025

