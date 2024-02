Nations League: calendario Lega B, come funziona e cosa guardare

La Lega B prende il via un giorno dopo rispetto alle altre. Si inizia venerdì 6 settembre con Kazakistan-Norvegia, Galles-Turchia e Slovenia-Austria.

La sera successiva arriva l'attesissimo match tra Repubblica d'Irlanda e Inghilterra, mentre la Cechia torna in gara dopo UEFA EURO 2024 con una trasferta in Georgia.

Calci d'inizio 20:45 CET se non diversamente indicato.

Prima giornata

Venerdì 6 settembre

B3 Kazakistan - Norvegia (16:00)

B3 Slovenia - Austria

B4 Islanda - Montenegro

B4 Galles - Turchia

Sabato 7 settembre

B1 Georgia - Cechia (18:00)

B1 Ucraina - Albania

B2 Repubblica d'Irlanda - Inghilterra (18:00)

B2 Grecia - Finlandia

Come funziona la Lega B di Nations League 2024/25

La Lega B comprende 16 squadre, divise in quattro gironi da quattro. Ognuna affronta tutte le avversarie del girone in casa e in trasferta a settembre, ottobre e novembre 2024. Il piazzamento finale determina quanto segue:

Prime classificate Promosse in Lega A per l'edizione 2026/27.

Seconde classificate Affrontano le terze classificate della Lega A agli spareggi promozione/retrocessione con gare di andata e ritorno. Le vincitrici saranno in Lega A per l'edizione 2026/27, le perdenti in Lega B.

Terze classificate Affrontano le seconde classificate della Lega C agli spareggi promozione/retrocessione con gare di andata e ritorno. Le vincitrici saranno in Lega B per il 2026/27, le perdenti in Lega C.

Quarte classificate Retrocedono in Lega C.

Gironi della Lega B

Gruppo B1: Cechia, Ucraina, Albania, Georgia

Gruppo B2: Inghilterra, Finlandia, Repubblica d'Irlanda, Grecia

Gruppo B3: Austria, Norvegia, Slovenia, Kazakistan

Gruppo B4: Galles, Islanda, Montenegro, Turchia

Calendario Lega B

Seconda giornata

Lunedì 9 settembre

B3 Norvegia - Austria

B3 Slovenia - Kazakistan

B4 Montenegro - Galles

B4 Turchia - Islanda

Martedì 10 settembre

B1 Albania - Georgia

B1 Cechia - Ucraina

B2 Inghilterra - Finlandia

B2 Repubblica d'Irlanda - Grecia

Terza giornata

Giovedì 10 ottobre

B2 Inghilterra - Grecia

B2 Finlandia - Repubblica d'Irlanda

B3 Austria - Kazakistan

B3 Norvegia - Slovenia

Venerdì 11 ottobre

B1 Cechia - Albania

B1 Ucraina - Georgia

B4 Islanda - Galles

B4 Turchia - Montenegro

Quarta giornata

Domenica 13 ottobre

B2 Finlandia - Inghilterra (18:00)

B2 Grecia - Repubblica d'Irlanda

B3 Kazakistan - Slovenia (15:00)

B3 Austria - Norvegia

Lunedì 14 ottobre

B1 Georgia - Albania (18:00)

B1 Ucraina - Cechia

B4 Islanda - Turchia

B4 Galles - Montenegro

Quinta giornata

Giovedì 14 novembre

B2 Grecia - Inghilterra

B2 Repubblica d'Irlanda - Finlandia

B3 Kazakistan - Austria (16:00)

B3 Slovenia - Norvegia

Sabato 16 novembre

B1 Georgia - Ucraina (18:00)

B1 Albania - Cechia

B4 Montenegro - Islanda (18:00)

B4 Turchia - Galles (18:00)

Sesta giornata

Domenica 17 novembre

B2 Inghilterra - Repubblica d'Irlanda (18:00)

B2 Finlandia - Grecia (18:00)

B3 Austria - Slovenia (18:00)

B3 Norvegia - Kazakistan (18:00)

Martedì 19 novembre

B1 Albania - Ucraina

B1 Cechia - Georgia

B4 Montenegro - Turchia

B4 Galles - Islanda

Fasi successive Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta: novembre 2024

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 20-25 marzo 2025

Quarti di finale League A: 20-25 marzo 2025

Finals: 4-8 giugno 2025

