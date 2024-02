Nations League 2024/25: le partite da non perdere

Italia - Francia e Germania - Paesi Bassi sono tra le sfide di cartello della fase a leghe di UEFA Nations League 2024/25.

UEFA.com seleziona le partite più interessanti dopo il sorteggio dell'8 febbraio.

Calendario completo fase a leghe

Gruppo A2: Francia - Italia, venerdì 6 settembre

I secondi classificati in Coppa del Mondo FIFA 2022 affrontano i vincitori di UEFA EURO 2020 alla prima giornata. I Bleus hanno trionfato negli ultimi tre confronti diretti, ma gli azzurri hanno vinto l'ultimo in un torneo imponendosi 2-0 nella fase a gironi di EURO 2008 grazie ai gol di Andrea Pirlo e Daniele De Rossi.

Mentre Didier Deschamps si avvicina ai 12 anni sulla panchina della nazionale, Luciano Spalletti è subentrato a Roberto Mancini solo lo scorso settembre. La squadra di Spalletti è riuscita a tenere a bada l'Ucraina e si è assicurata un posto a EURO 2024 come seconda classificata del Gruppo C, ma avrà il suo bel da fare contro una Francia che vuole riconquistare il trofeo alzato a Milano nel 2021. "È un sorteggio difficile", ha detto Spalletti. "Dobbiamo essere pronti, come sempre".

Highlights finale EURO 2000: Francia - Italia 2-1

Gruppo A3: Paesi Bassi - Germania, 10 settembre

Le due grandi rivali si affrontano per la seconda volta nella fase a leghe di UEFA Nations League dopo l'edizione inaugurale del 2018/19. I Paesi Bassi hanno trionfato 3-0 alla Johan Cruijff ArenA e pareggiato 2-2 a Gelsenkirchen, in una delle tante sfide a suon di gol degli ultimi anni.

Quattro mesi dopo, una rete in extremis di Nico Schulz ha regalato alla Mannschaft i tre punti nelle qualificazioni a EURO 2020 ad Amsterdam, ma la squadra di Ronald Koeman si è fatta perdonare al ritorno ad Amburgo segnando quattro gol nel secondo tempo in un eclatante 4-2. "La gente penserà che Germania e Olanda siano le squadre più forti, ma dobbiamo dimostrarlo", ha detto Koeman in vista della prossima sfida. "Abbiamo un bel girone con Germania, Ungheria e Bosnia-Erzegovina".

Highlights Nations League 2018: Germania - Paesi Bassi 2-2

Gruppo B2: Inghilterra - Repubblica d'Irlanda, sabato 7 settembre

Inghilterra e Repubblica d'Irlanda si affrontano a livello ufficiale per la prima volta dalle qualificazioni a EURO 1992. A parte la vittoria dei Tre Leoni in amichevole per 3-0 a novembre 2020, le gare più recenti tra le due nazioni sono state tendenzialmente serrate: nessuna delle due aveva segnato più di un gol nei sette incontri che hanno preceduto il trionfo dell'Inghilterra a Wembley più di tre anni fa, mentre sette delle ultime 14 partite sono finite 1-1.

Dopo l'ultimo posto nel Gruppo A3 nel 2022, la squadra di Gareth Southgate vuole tornare subito nella massima serie della competizione e una vittoria alla prima le darebbe una bella spinta. "Ovviamente l'obiettivo è provare a vincere il girone per risalire in Lega A", ha confermato Southgate. "Contro alcune squadre non giochiamo da un po', saranno partite difficili".

Highlights 2020: Inghilterra - Repubblica d'Irlanda 3-0

Altre partite

La Scozia si prepara ad affrontare Luka Modrić, Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski nel Gruppo A1. "Ci aspettavamo avversarie difficili ed è proprio quello che ci è capitato", ha commentato il Ct Steve Clarke. La prima gara sarà quella del 5 settembre contro la Polonia.

Galles e Turchia si affrontano ancora una volta nel Gruppo B4 il 6 settembre. La squadra di Rob Page ha trionfato nella fase a gironi di EURO 2020 a Baku, ma i turchi hanno strappato quattro punti nel Gruppo D di qualificazione a EURO 2024 e si sono assicurati un posto in Germania, condannando la squadra di Page agli spareggi.

Danimarca e Spagna non si incrociano dall'agosto 2008. La Spagna ha vinto 12 volte su 16, ma la Danimarca del 2024 è un'altra squadra e ha battuto la Francia due volte nell'ultima Nations League. Il loro incontro del 12 ottobre nel Gruppo A4 sarà affascinante.