Nations League 2024/25: calendario fase a leghe

La UEFA Nations League 2024/25 prenderà il via con la fase a leghe giovedì 5 settembre 2024 e si concluderà con la finale di domenica 8 giugno 2025.

Calcio d'inizio ore 20:45 CET se non indicato diversamente.

Prima giornata

Thursday 5 September

A1 Portugal vs Croatia

A1 Scotland vs Poland

A4 Denmark vs Switzerland

A4 Serbia vs Spain

C1 Azerbaijan vs Sweden (18:00)

C1 Estonia vs Slovakia

C3 Belarus vs Bulgaria

C3 Northern Ireland vs Luxembourg

D1 San Marino vs Liechtenstein

Friday 6 September

A2 Belgium vs Israel

A2 France vs Italy

B3 Kazakhstan vs Norway (16:00)

B3 Slovenia vs Austria

B4 Iceland vs Montenegro

B4 Wales vs Türkiye

C2 Kosovo vs Romania

C2 Lithuania/Gibraltar* vs Cyprus

Saturday 7 September

A3 Germany vs Hungary

A3 Netherlands vs Bosnia and Herzegovina

B1 Georgia vs Czechia (18:00)

B1 Ukraine vs Albania

B2 Republic of Ireland vs England (18:00)

B2 Greece vs Finland

C4 Faroe Islands vs North Macedonia (15:00)

C4 Armenia vs Latvia (18:00)

D2 Moldova vs Malta (18:00)

Matchday 2

Sunday 8 September

A1 Croatia vs Poland

A1 Portugal vs Scotland

A4 Denmark vs Serbia (18:00)

A4 Switzerland vs Spain

C1 Slovakia vs Azerbaijan (18:00)

C1 Sweden vs Estonia

C3 Luxembourg vs Belarus (15:00)

C3 Bulgaria vs Northern Ireland (18:00)

D1 Lithuania/Gibraltar* vs Liechtenstein (18:00)

Monday 9 September

A2 France vs Belgium

A2 Israel vs Italy

B3 Norway vs Austria

B3 Slovenia vs Kazakhstan

B4 Montenegro vs Wales

B4 Türkiye vs Iceland

C2 Cyprus vs Kosovo

C2 Romania vs Lithuania/Gibraltar*

Tuesday 10 September

A3 Hungary vs Bosnia and Herzegovina

A3 Netherlands vs Germany

B1 Albania vs Georgia

B1 Czechia vs Ukraine

B2 England vs Finland

B2 Republic of Ireland vs Greece

C4 Latvia vs Faroe Islands

C4 North Macedonia vs Armenia

D2 Andorra vs Malta

Matchday 3

Thursday 10 October

A2 Israel vs France

A2 Italy vs Belgium

B2 England vs Greece

B2 Finland vs Republic of Ireland

B3 Austria vs Kazakhstan

B3 Norway vs Slovenia

C4 Faroe Islands vs Armenia

C4 Latvia vs North Macedonia

D1 Lithuania/Gibraltar* vs San Marino

D2 Moldova vs Andorra

Friday 11 October

A3 Bosnia and Herzegovina vs Germany

A3 Hungary vs Netherlands

B1 Czechia vs Albania

B1 Ukraine vs Georgia

B4 Iceland vs Wales

B4 Türkiye vs Montenegro

C1 Estonia vs Azerbaijan

C1 Slovakia vs Sweden

Saturday 12 October

A1 Croatia vs Scotland (18:00)

A1 Poland vs Portugal

A4 Serbia vs Switzerland

A4 Spain vs Denmark

C2 Lithuania/Gibraltar* vs Kosovo (15:00)

C2 Cyprus vs Romania

C3 Bulgaria vs Luxembourg (18:00)

C3 Belarus vs Northern Ireland



Matchday 4

Sunday 13 October

B2 Finland vs England (18:00)

B2 Greece vs Republic of Ireland

B3 Kazakhstan vs Slovenia (15:00)

B3 Austria vs Norway

C4 Armenia vs North Macedonia (18:00)

C4 Faroe Islands vs Latvia

D1 Liechtenstein vs Lithuania/Gibraltar* (18:00)

D2 Malta vs Moldova (18:00)

Monday 14 October

A2 Belgium vs France

A2 Italy vs Israel

A3 Bosnia and Herzegovina vs Hungary

A3 Germany vs Netherlands

B1 Georgia vs Albania (18:00)

B1 Ukraine vs Czechia

B4 Iceland vs Türkiye

B4 Wales vs Montenegro

C1 Azerbaijan vs Slovakia (18:00)

C1 Estonia vs Sweden

Tuesday 15 October

A1 Poland vs Croatia

A1 Scotland vs Portugal

A4 Spain vs Serbia

A4 Switzerland vs Denmark

C2 Kosovo vs Cyprus

C2 Lithuania/Gibraltar* vs Romania

C3 Belarus vs Luxembourg

C3 Northern Ireland vs Bulgaria

Matchday 5

Thursday 14 November

A2 Belgium vs Italy

A2 France vs Israel

B2 Greece vs England

B2 Republic of Ireland vs Finland

B3 Kazakhstan vs Austria (16:00)

B3 Slovenia vs Norway

C4 Armenia vs Faroe Islands (18:00)

C4 North Macedonia vs Latvia

Friday 15 November

A1 Portugal vs Poland

A1 Scotland vs Croatia

A4 Denmark vs Spain

A4 Switzerland vs Serbia

C2 Cyprus vs Lithuania/Gibraltar*

C2 Romania vs Kosovo

C3 Luxembourg vs Bulgaria

C3 Northern Ireland vs Belarus

D1 San Marino vs Lithuania/Gibraltar*

Saturday 16 November

A3 Germany vs Bosnia and Herzegovina

A3 Netherlands vs Hungary

B1 Georgia vs Ukraine (18:00)

B1 Albania vs Czechia

B4 Montenegro vs Iceland (18:00)

B4 Türkiye vs Wales (18:00)

C1 Azerbaijan vs Estonia (15:00)

C1 Sweden vs Slovakia

D2 Andorra vs Moldova (18:00)

Matchday 6

Sunday 17 November

A2 Israel vs Belgium

A2 Italy vs France

B2 England vs Republic of Ireland (18:00)

B2 Finland vs Greece (18:00)

B3 Austria vs Slovenia (18:00)

B3 Norway vs Kazakhstan (18:00)

C4 Latvia vs Armenia (15:00)

C4 North Macedonia vs Faroe Islands (15:00)

Monday 18 November

A1 Croatia vs Portugal

A1 Poland vs Scotland

A4 Serbia vs Denmark

A4 Spain vs Switzerland

C2 Kosovo vs Lithuania/Gibraltar*

C2 Romania vs Cyprus

C3 Bulgaria vs Belarus

C3 Luxembourg vs Northern Ireland

D1 Liechtenstein vs San Marino

Tuesday 19 November

A3 Bosnia and Herzegovina vs Netherlands

A3 Hungary vs Germany

B1 Albania vs Ukraine

B1 Czechia vs Georgia

B4 Montenegro vs Türkiye

B4 Wales vs Iceland

C1 Slovakia vs Estonia

C1 Sweden vs Azerbaijan

D2 Malta vs Andorra

*To be determined following the 2022/23 play-outs in March 2024