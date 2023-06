Rodri nominato Giocatore delle Finals di UEFA Nations League 2023

Il centrocampista della Spagna Rodri è stato nominato Giocatore del Torneo in seguito alla finale di UEFA Nations League allo stadio del Rotterdam Feijenoord 'De Kuip'.

Rodri è stato un ingranaggio cruciale nella Spagna che ha vinto il torneo. Ha fornito una prestazione a tutto campo nella vittoria per 2-1 in semifinale contro l'Italia, ed è stato anche in ottima forma in finale quando la sua squadra ha battuto la Croazia 5-4 ai rigori dopo lo 0-0 nei 120 minuti, segnando il suo calcio di rigore.

Questo premio arriva dopo che Rodri ha segnato la rete decisiva per permettere al Manchester City di vincere la finale di UEFA Champions League, completando uno storico 'Triplete' e vincendo anche il premio di Player of the Match e di Giocatore della Stagione di UEFA Champions League 2022/23.

Le stat di Rodri in UEFA Nations League 2022/23

Minuti disputati: 451

Assist: 1

Palloni recuperati: 29

Precisione passaggi: 94.8%