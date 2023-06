La Spagna vince la Nations League: battuta la Croazia ai rigori

Dopo uno 0-0 che ha resistito sino ai tempi supplementari, la Spagna ha vinto ai calci di rigore la sua prima UEFA Nations League, battendo una Croazia mai doma.

I momenti chiave 9' Livaković devia sul palo il tiro di Fabián Ruiz

12' Gavi sfiora il gol dal limite

31' Unai Simon respinge il colpo di testa di Perišić

57' il colpo di testa di Asensio esce di poco

61' la conclusione di Pašalić colpisce l'esterno della rete

84' Perišić salva sulla linea il tiro di Fati

Rigori: Unai Simòn para i rigori di Majer e Petković

Riepilogo partita: una tenace Croazia cede dagli 11 metri

Nelle fasi iniziali della partita, la Spagna si limita a contenere l'esuberanza della Croazia e ripartire in contropiede. Con questa tattica, gli spagnoli sfiorano due volte il vantaggio nei primi 15 minuti: prima con un tiro-cross di Fabiàn Ruiz che viene respinto sul palo da Dominik Livaković, poi con Gavi che calcia alto dal limite dell'area.

La nazionale dei Vatreni continua a spingere e arriva a un passo dal gol con un colpo di testa di Ivan Perišić e con una deviazione di Mario Pašalić su cross dalla destra di Kramaric.

Aymeric Laporte e Unai Simon della Spagna esultano per un salvataggio UEFA via Getty Images

Nella ripresa entrambe le squadre si sfidano a viso aperto ma il risultato resta fermo sullo 0-0 grazie soprattutto a un salvataggio sulla linea di Perišić su una conclusione a botta sicura di Ansu Fati.

La delusione di Ansu Fati dopo il salvataggio della Croazia UEFA via Getty Images

Ai tempi supplementari il copione rimane invariato con continui cambi di gioco e attacchi da una parte e dall'altra, ma il risultato non cambia. Si va ai calci di rigore.

Dagli undici metri per la Croazia sbaglia nella cinquina iniziale solo Majer, mentre la Spagna fallisce l'ultimo della prima sequenza con Laporte. Ai rigori a oltranza, per la Croazia sbaglia Petković mentre per la Spagna segna Carvajal consegnando la coppa alla Roja.

Unai Simon è stato l'eroe della Spagna ai calci di rigore UEFA via Getty Images

Croazia-Spagna 4-5 dcr: la partita minuto per minuto e le reazioni

Statistiche

La Spagna ha giocato la finale di Nations League per la seconda edizione consecutiva, diventando la prima nazione a giocare l'atto conclusivo del torneo più di una volta

La Roja non è riuscita a segnare per la seconda volta in 20 partite di Nations League; per la Croazia è stata la seconda in 16 partite.

La Spagna ha vinto cinque delle ultime sette finali a cui ha preso parte (EURO, Nations League e Mondiale)

La Roja è diventata la seconda squadra dopo la Francia a vincere EURO, Mondiale e Nations League.

Nelle ultime due fasi finali dei Mondiali, a UEFA EURO 2020 e con questa finale, la Croazia è andata ai supplementari otto volte vincendo sei - quattro ai rigori - ma ha perso le altre due contro la Spagna.

Formazioni

Croazia: Livaković; Juranović (Stanišić 112'), Šutalo, Erlić, Perišić; Modrić, Brozović, Kovačić; Pašalić (Petković 61'), Kramarić (Majer 90'+1'), Ivanušic (Vlašić 78')

Spagna: Unai Simón; Jesús Navas (Carvahal 97'), Le Normand (Nacho 78'), Laporte, Jordi Alba; Rodri, Fabián Ruiz (Merino 78'); Asensio, Gavi (Olmo 87'), Pino (Fati 66'); Morata (Joselu 66')