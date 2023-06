Olanda-Italia 2-3: Azzurri, riscatto e podio

L'Italia si riscatta dalla sconfitta con la Spagna e, come nell'edizione casalinga di due anni fa, conquista il podio nella Final Four di UEFA Nations League. A Enschede, nella finale di consolazione, gli Azzurri battono 3-2 l'Olanda padrona di casa al termine di una partita vibrante: nel primo tempo segnano Federico Dimarco e Davide Frattesi, nella ripresa la nazionale di Ronald Koeman sale di livello ma tra le reti di Steven Bergwijn e Georginio Wijnaldum è decisivo il guizzo di Federico Chiesa, entrato dalla panchina come i due Oranje.

Momenti chiave 6' Dimarco porta l'Italia in vantaggio

20' Frattesi firma il raddoppio azzurro

27' Dimarco sfiora il raddoppio e la doppietta personale

40' Gakpo si divora la chance per riaprire la partita

47' Donnarumma si oppone alla grande al tentativo dell'attaccante del Liverpool

68' Begwijn dimezza lo svantaggio

73' Chiesa firma il terzo gol in ripartenza

85' Una rete di Weghorst è annullata dal VAR

89' Wijnaldum segna ma l'Olanda non riesce a pareggiare

La partita in breve: Dimarco trascina gli Azzurri al successo

Roberto Mancini "rispolvera" il 4-3-3 per questa sfida e le sue scelte sono subito premiate. Sono trascorsi appena sei minuti quando Frattesi crossa dalla destra e Mateo Retegui non riesce a impattare il pallone con la rovesciata: Giacomo Raspadori tiene vivo il possesso e scarica di tacco per Dimarco, che con un super sinistro non dà scampo al portiere del Feyenoord Justin Bijlow.

Al 20' arriva il raddoppio, su una transizione: il tiro di Wilfried Gnonto viene contrastato e la traiettoria si trasforma in un assist per Frattesi, che controlla di petto e batte il portiere avversario. Per il centrocampista del Sassuolo, che si era visto annullare un gol in semifinale contro la Spagna, è il primo gol in nazionale maggiore.

Dimarco va vicino al tris, la migliore chance per l'Olanda capita a Cody Gakpo ma l'attaccante del Liverpool manda incredibilmente a lato. Nella ripresa Koeman "rivoluziona" i tulipani con tre sostituzioni immediate e l'Italia soffre, ma Gianluigi Donnarumma è bravo su Gakpo. Al 68', però, i padroni di casa dimezzano lo svantaggio con Bergwijn, che mette a sedere con una finta Dimarco e di sinistro non dà scampo al portiere del PSG.

Gli Azzurri non mollano e dopo cinque minuti si riportano a +2. In ripartenza Chiesa è letale e di sinistro, con un tiro precisissimo, batte ancora Bijlow: il giocatore della Juventus non segnava in nazionale dal settembre 2021, quasi due anni. L'Olanda non ci sta, un gol di Wout Weghorst è annullato dal VAR per fuorigioco ma al 90' il romanista Wijnaldum, con un bel guizzo, trova la rete del 3-2.

La nazionale di Mancini resiste, anzi con Lorenzo Pellegrini si divora il gol del poker e della sicurezza. Ma porta a casa un successo che le consegna il podio e fa morale.

Olanda-Italia 2-3: la partita minuto per minuto e le reazioni

Statistiche chiave

Il portiere dell'Italia, Donnarumma, è il primo giocatore a raggiungere quota 20 presenze in Nations League.

Gli Azzurri non faticano certo a trovare il gol in Nations League, e ora hanno segnato in tutte le ultime 13 partite della competizione tranne una, lo 0-0 contro l'Inghilterra nel giugno 2022.

Gli Oranje hanno battuto solo una volta l'Italia in casa: 3-1 nelle qualificazioni al Campionato Europeo UEFA, a Rotterdam nel novembre 1974.

Prosegue l'impressionante ruolino positivo recente degli Azzurri contro l'Olanda: l'ultima sconfitta risale a un 3-0 a EURO 2008 nel Gruppo C.

I due gol di oggi significano anche che l'Olanda, su 20 incontri giocati in Nations League, è rimasta a secco soltanto in tre occasioni.

Formazioni

Olanda: Bijlow; Dumfries, Geertruida (Wijnaldum 46'), Van Dijk, Aké; De Jong, Wieffer (Veerman 76'), Simons (Koopmeiners 63'); Malen (Bergwijn 46'), Lang (Weghorst 46'), Gakpo

Italy: Donnarumma; Toloi, Acerbi, Buongiorno, Dimarco (Spinazzola 74'); Cristante, Frattesi, Verratti (Barella 85'); Gnonto (Chiesa 73'), Raspadori (Zaniolo 73'), Retegui (Pellegrini 85')