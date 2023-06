Joselu sulla finale di Nations League

Esordiente a livello internazionale alla non più verde età di 32 anni, Joselu non avrebbe potuto desiderare un debutto migliore per la sua carriera con la Spagna. L'attaccante dell'Espanyol ha bagnato la sua prima apparizione per La Roja con una doppietta nella vittoria per 3-0 contro la Norvegia nelle qualificazioni a EURO 2024 a marzo, prima di segnare il gol vittoria nella semifinale di UEFA Nations League di giovedì contro l'Italia.

Joselu, il cui bottino stagionale di 16 gol nella Liga è stato superato solo da Karim Benzema e Robert Lewandowski, dice di "godersi davvero" quello che descrive come un "momento speciale" della sua carriera. Come racconta a UEFA.com, però, per vincere la UEFA Nations League domenica ci vorrà una grande prestazione.

Sulla vittoria contro l'Italia

L'azione è iniziata sulla fascia. Sapevo che Jordi Alba avrebbe cercato un cross e ho cercato di spostarmi verso il primo palo. Quando la palla è stata respinta al limite dell'area prima che Rodri la colpisse, mi sono accorto che uno dei giocatori italiani non stava salendo con gli altri.

Quando Rodri ha colpito, sapevo che non sarei stato in fuorigioco se il pallone fosse arrivato dalle mie parti. Ho avuto la fortuna di essere perfettamente posizionato per il rimbalzo e [...] ho semplicemente dovuto metterci il piede. Per quanto riguarda il portiere, [Gianluigi] Donnarumma è una figura imponente e fa sembrare la porta piccola. È stato un gol incredibile, soprattutto per il significato che ha avuto.

Su Luka Modrić

È molto intelligente, davvero. Sa come gestire ogni fase della partita. È un giocatore che sfrutta al meglio i momenti in cui ha bisogno di riposare e di riprendere fiato. È anche un giocatore che sfrutta il fatto che le sue squadre tendono ad avere molto possesso, quindi [ha l'energia] per riconquistare la palla [rapidamente].

È molto più bravo quando ha [la palla, ovviamente]. Credo che l'ambizione e la fame che ha lo definiscano come giocatore. A 37 anni è ancora in attività: corre e lotta come se stesse cercando di vincere il suo primo trofeo, ma ne ha vinti circa 50 [mi sembra]!

Luka Modrić con il premio di Player of the Match dopo il trionfo della Croazia sui Paesi Bassi in semifinale UEFA via Getty Images

Sulla possibilità di vincere la UEFA Nations League

Sarebbe la cosa più bella di sempre. In fin dei conti, non importa quale sia il trofeo, un trofeo è un trofeo e a noi manca una partita per vincerne uno. Ci sono migliaia di persone qui e un'intera nazione che ci sostiene, credo che abbiamo fatto un grande passo avanti [contro l'Italia].

Tuttavia, ora abbiamo due giorni per fare il punto, prepararci e recuperare in modo da farci trovare pronti per la finale. [Sarà] una partita molto dura, ma è una finale. Le finali si devono vincere e [la Croazia] sarà una squadra difficile da battere, ma noi ce la metteremo tutta fino alla fine.