Il trofeo Alipay Top Scorer svelato per la UEFA Nations League

L'inconfondibile trofeo Alipay verrà assegnato al capocannoniere della UEFA Nations League 2022/23, comprese fase a leghe e finals. I dati e numero di gol del vincitore verranno caricati in un blockchain per l'archiviazione permanente.

Scolpito nella forma del carattere cinese "支" (pronunciato zhi, e significa "pagamento" e "supporto"), il giocatore scalzo sul trofeo riflette l'ideale calcistico egualitario secondo il cui il successo in campo arriva indipendentemente dal background o dallo status. Il codice hash alla base del trofeo, inoltre, sottolinea l'impegno di AntChain a garantire un riscontro permanente e incorruttibile dei risultati del capocannoniere con la tecnologia blockchain.

AntChain, il lato business sul blockchain di Ant Group Digital Technologies, ha annunciato una nuova partnership globale quinquennale sulla tecnologia blockchain con la UEFA all'inizio del 2021. Secondo l'accordo, AntChain è il partner blockchain globale ufficiale del calcio per nazionali UEFA. Quest'anno TopNod, la piattaforma di collezioni digitali di AntChain, beneficia anche dei diritti di Ant Group come Official Global Partner della UEFA per gli eventi delle squadre nazionali maschili, tra cui UEFA EURO 2024, le qualificazioni europee e le finals della UEFA Nations League, ed esplorerà insieme alla UEFA le opportunità di collezioni digitali intorno alle partite di calcio.