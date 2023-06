Paesi Bassi-Italia, anteprima finale terzo posto di Nations League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Paesi Bassi e Italia si affrontano nella finale per il terzo posto di UEFA Nations League domenica 18 giugno.

Paesi Bassi - Italia in breve Quando: domenica 18 giugno (15:00 CET)

Dove: FC Twente Stadion, Enschede

Cosa: finale terzo posto di Nations League

Dove guardare Paesi Bassi - Italia in TV

Cosa devi sapere?

L'imbattibilità dei Paesi Bassi in Nations League, che durava da 10 partite, si è conclusa mercoledì con una sconfitta per 4-2 contro la Croazia ai supplementari. Ora, la squadra di Ronald Koeman deve ricompattarsi mentre va a Enschede per la finale per il terzo posto. L'Italia, nel frattempo, si è arresa 2-1 contro la Spagna, che con un gol nel finale di Joselu ha messo fine alle speranze azzurre di vincere la prima Nations League.

Le due superpotenze del calcio europeo si sono già incontrate sei volte nelle competizioni UEFA sei volte, con tre vittorie azzurre e due dei Paesi Bassi.

La loro sfida più recente, in Nations League 2020, si è conclusa 1-1 a Bergamo. Lorenzo Pellegrini ha portato gli azzurri in vantaggio in avvio di gara, ma Donny van de Beek ha pareggiato nove minuti dopo.

Highlights: Paesi Bassi - Croazia 2-4

Formazioni in semifinale

Paesi Bassi: Bijlow; Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Aké; Wieffer, De Jong, Koopmeiners; Malen, Gakpo, Simons

Italia: Donnarumma; Acerbi, Toloi, Bonucci; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Frattesi, Spinazzola; Zaniolo, Immobile

Probabili formazioni a seguire

L'opinione dei reporter

Derek Brookman, reporter Paesi Bassi

Paolo Menicucci, reporter Italia

L'opinione dal campo

Ronald Koeman, Ct Paesi Bassi: "Non andiamo a Enschede in vacanza, vogliamo finire la Nations League in grande stile. Come? Non ci ho ancora pensato e lo deciderò venerdì. Se i giocatori non sono in forma per qualsiasi motivo, giocheranno altri. Sarà una partita seria".

Roberto Mancini, Ct Italia: "La Spagna meritava la vittoria, anche se ha segnato nel finale. Alla fine, giocare diversamente dal solito dal punto di vista tattico ci è costato. Contro Paesi Bassi dobbiamo cercare di fare meglio".

Statistiche (dalla più recente)

Paesi Bassi: SVSSVV

Italia: SVSSVV

