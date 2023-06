Croazia-Spagna, anteprima finale di Nations League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Croazia e Spagna si affrontano in finale di UEFA Nations League domenica 18 giugno.

Croazia - Spagna in breve Quando: domenica 18 giugno (19:45 CET)

Dove: Stadion Feijenoord 'De Kuip', Rotterdam

Cosa: finale di Nations League

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta



Dove guardare Croazia - Spagna in TV

Clicca qui per sapere dove guardare la UEFA Nations League nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

La Croazia ha raggiunto la sua prima finale di Nations League grazie al 4-2 da brivido di mercoledì contro i Paesi Bassi e torna a Rotterdam per vincere il suo primo titolo. La Spagna ha invece battuto l'Italia 2-1 grazie a un gol di Joselu all'88' e spera di fare meglio rispetto al 2021, quando ha perso 2-1 contro la Francia in finale.

Highlights EURO 2020: Croazia - Spagna 3-5

Le due nazioni hanno certamente dato spettacolo nel corso degli anni. Il loro primo confronto ufficiale risale a EURO 2012, con la Spagna vincitrice per 1-0 nel Gruppo C grazie a una rete nel finale di Jesús Navas. La Croazia si è presa una rivincita a EURO 2016 imponendosi 2-1 nel Gruppo D.

Nella Nations League del 2018, la Spagna ha trionfato con un incredibile 6-0 sulla Croazia ma poi ha perso 3-2 nella gara a campi invertiti due mesi dopo.

Il cammino della Croazia verso la finale di Nations League: guarda tutti i gol

Forse, il loro incontro più memorabile è stato il più recente, vinto dalla Spagna con uno straordinario 5-3 a EURO 2020. Mario Pašalić ha segnato nel recupero dei tempi regolamentari, portando il punteggio sul 3-3, ma ai supplementari sono arrivati i gol di Álvaro Morata e Mikel Oyarzabal.

Se le premesse come queste, i gol in finale non dovrebbero mancare.

Probabili formazioni

Croazia: Livaković; Stanišić, Šutalo, Vida, Sosa; Modrić, Brozović, Kovačić; Pašalić, Kramarić, Perišić

Spagna: Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Alba; Rodri, Merino; Asensio, Gavi, Fati; Morata

Il cammino della Spagna verso la finale di Nations League: tutti i gol

L'opinione dal campo

Zlatko Dalić, Ct Croazia: "Il primo posto è un premio enorme. Non possiamo avere più motivazioni di così. Abbiamo consumato tante energie, ma cercheremo di recuperare. In sei anni abbiamo vinto tre trofei, nessuno ci credeva, ma ora siamo di nuovo una superpotenza del calcio e, nonostante i problemi, abbiamo dimostrato di avere qualità e carattere. Lo vediamo partita dopo partita e questo ci rende felici e orgogliosi".

Highlights: Paesi Bassi - Croazia 2-4

Luis De La Fuente, Ct Spagna: "Sappiamo com'è la Croazia, una squadra di altissimo livello con grande qualità tecnica e giocatori d'esperienza. È arrivata in finale di Coppa del Mondo e di Nations League, quindi è un'ottima squadra. In semifinale ha giocato i supplementari, ma vincere semplifica le cose. Non abbiamo molto tempo per riposare, ma siamo carichissimi e sono sicuro che giocheremo ad alti livelli".

Highlights: Spagna - Italia 2-1

Ultime partite (dalla più recente)

Croazia: VVPVSV

Spagna: VSVSSP

Scarica l'app della Nations League