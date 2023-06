Zlatko Dalić sul cambio rotta della Croazia nelle qualificazioni e sull'influenza di Luka Modrić

Le fasi finali fanno tirare fuori il meglio dalla Croazia da quando Zlatko Dalić ha preso le redini della nazionale nel 2017. Con lui in panchina, infatti, i croati hanno raggiunto la finale della Coppa del Mondo FIFA nel 2018 e la semifinale nel torneo iridato del 2022.

La nazionale dei Vatreni affronterà i Paesi Bassi il 14 giugno in semifinale di UEFA Nations League allo Stadion Feijenoord 'De Kuip', e Dalić ha parlato a UEFA.com della sfida di Rotterdam e dell'ennesimo traguardo della sua nazionale.

Paesi Bassi - Croazia: le ultime

Sulle prestazioni della Croazia nella fase a leghe di Nations League

Nella prima partita non siamo stati bravi e abbiamo perso 3-0 [contro l'Austria], il che è stata una sorpresa per noi, perché non ci aspettavamo di subire un risultato del genere. È stato difficile per noi, ma poi ci siamo organizzati e questo ci ha motivati per andare a battere i campioni del mondo della Francia in casa loro e poi pareggiare a Spalato contro di loro. Abbiamo battuto due volte una grande Danimarca e, alla fine, ci siamo meritatamente qualificati per le final four. È un grande risultato e un successo per la squadra e per me come allenatore.

Abbiamo giocato delle grandi partite e ne sono estremamente soddisfatto. Abbiamo inserito in squadra diversi giovani che hanno dimostrato di poter essere dei punti di riferimento per il futuro, e questo è stato ottimo anche per i veterani. Uno degli aspetti più importanti è essere riusciti a unire gioventù ed esperienza anche in ottica futura.

Sulle qualità calcistiche e umane di Luka Modrić

Luka è il trascinatore della squadra e il mio braccio destro in campo. Dipendiamo molto dal gioco e dalla qualità di Luka. A questo proposito, dobbiamo essere grati che stia ancora giocando e che sia ancora con noi. Finché Luka giocherà così, sarà un grande sostegno per i giocatori più giovani. Oltre a Luka, anche Ivan Perišić, Marcelo Brozović e Mateo Kovačić sono di grande aiuto per i giovani che si stanno inserendo negli ingranaggi della squadra. Credo che i giocatori più giovani siano davvero felici di imparare da Luka.

La cosa più importante è che Luka sia soprattutto una brava persona, seria e responsabile. Per me è facile lavorare con lui: è un vero leader, un capitano responsabile, e il nostro rapporto è stato ottimo durante il mio periodo in nazionale. È la pietra miliare della nazionale croata e del suo club. Posso solo pregare che giochi il più a lungo possibile!

Luka gioca un calcio di alto livello da più di dieci anni, vede e sente tutto in campo e, soprattutto, vede sempre l'opzione giusta. È superiore [agli altri] sotto tutti gli aspetti: tatticamente, tecnicamente e per il terreno che copre. Ha una tecnica invidiabile.

Luka ha sempre una soluzione e vede ciò che gli altri giocatori non vedono. Si fa trovare nel posto giusto per fare gol e può anche giocare in un ruolo più avanzato, quindi credo che non si possa trovare un solo difetto nel suo modo di giocare. Si può solo elogiarlo. È la perfezione calcistica.

Sulle sensazioni ed emozioni di allenare la Croazia nella fase finale di Nations League

Sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo fatto in questi cinque-sei anni in cui sono stato il ct della Croazia. Il mio oltre a essere un grande lavoro, è anche un onore che mi rende felice e orgoglioso. Ogni buon risultato aumenta anche la mia fiducia e la mia convinzione sulla nazionale. Le Finals sono ormai alle porte e adesso abbiamo la possibilità di vincere. Penso che siamo in grado di riuscirci.

Ci aspettano avversari di qualità, ma la Croazia è sempre brava e io sono sempre ottimista. La Croazia inoltre non dipende dai singoli ma gioca di squadra. Abbiamo fatto dei miglioramenti tattici, stiamo giocando da squadra e quando hai tre centrocampisti che sono tra i migliori al mondo, tutto è più facile.