Luis de la Fuente parla della sfida contro l'Italia e delle ambizioni in Nations League

Dopo aver allenato la Spagna a livello Under 19, U21 e U23, Luis de la Fuente ha compiuto l'ennesimo salto di categoria sostituendo Luis Enrique sulla panchina della nazionale maggiore dopo la Coppa del Mondo FIFA.

Le finals di UEFA Nations League saranno il battesimo del fuoco per il 61enne allenatore, alle sue prime partite ufficiali con le furie rosse. La Spagna inizierà con la semifinale contro l'Italia, seguita dalla finale per il primo o il terzo posto. A UEFA.com, lo spagnolo spiega cosa possono aspettarsi i tifosi dalla sua squadra e come intende trasmettere la sua filosofia di gioco.

Avere la possibilità di giocare una qualsiasi partita contro l'Italia, che sia una semifinale o una finale, è emozionante perché oppone due potenze mondiali che si affrontano con grande entusiasmo. L'Italia cercherà sicuramente di rimediare alla mancata partecipazione ai Mondiali.

Allo stesso modo, con un nuovo allenatore e una nuova nazionale, non vediamo l'ora di fare qualcosa di significativo. Vedremo due squadre determinate e vogliose di vincere. Sono sicuro che è così che l'Italia preparerà la partita, ma anche noi siamo ansiosi di vincere.

Siamo fortunati ad avere questa opportunità. La affronteremo con tutta la responsabilità e la professionalità, ma consapevoli di poter fare qualcosa di storico. Queste occasioni non vanno perse. Nel calcio si ricorda tutto, ma normalmente si ricorda sempre il vincitore. Stavolta vogliamo vincere, festeggiare ed essere ricordati come campioni, ma logicamente le partite sono molto difficili. Sappiamo anche che affronteremo l'Italia, poi ci sono altre due grandi squadre come Paesi Bassi e Croazia che potremmo incontrare in finale. Non sarà un viaggio facile, ma siamo pronti ad affrontarlo con sicurezza, fiducia e con tutta la determinazione del mondo.

Sostengo le idee e lo stile della nazionale spagnola, per la quale lavoro da dieci anni. Dobbiamo continuare a crescere puntando su ciò che ci rende forti, ma voglio anche fare piccoli ritocchi, il mio tocco personale. Ad esempio mi piacerebbe vedere molte combinazioni, è lo stile spagnolo, ma anche creare profondità e ampiezza e correre negli spazi. Sono tranquillo perché conosco bene i giocatori. Ho già allenato la maggior parte di loro e so che sapranno mettere in pratica questa nuova idea di calcio.

Voglio guidare la squadra convincendo i giocatori che sono capaci di fare qualcosa di grande. Ci sono molti tipi di leadership, ma la mia è guidata dall'intelligenza, dal ragionamento e dalle spiegazioni, perché tutto viene fatto per un motivo. Tutto ha un significato, non è un capriccio. Poiché ho lavorato con la maggior parte dei giocatori in tutte le categorie giovanili, loro impiegheranno meno tempo a capire le idee che voglio trasmettere. Ci aspettano grandi sfide nel breve periodo, quindi pretenderò molto, ma sono tranquillo perché so che sono bravissimi giocatori e sapranno sorprenderci.