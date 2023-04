Spagna - Italia, anteprima semifinale Nations League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Spagna e Italia si affrontano giovedì 15 giugno nella seconda semifinale di UEFA Nations League.

Spagna - Italia in breve Quando: giovedì 15 giugno (20:45)

Dove: FC Twente Stadion, Enschede

Cosa: semifinale di UEFA Nations League 

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta



Dove guardare Spagna - Italia in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Nations League nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

La Spagna ha interrotto l'imbattibilità dell'Italia che durava da 37 partite (record mondiale) vincendo nelle finals di Nations League del 2021. In questa edizione, era a pochi minuti dal perdere la seconda semifinale consecutiva, ma il gol della vittoria nel finale di Álvaro Morata contro il Portogallo ha suggellato il primo posto nel Gruppo A2 della Roja, che da allora ha sostituito il Ct Luis Enrique con Luis de la Fuente, ex allenatore della nazionale Under 19 e Under 21.

Spagna - Italia negli anni

Dopo la mancata qualificazione in Coppa del Mondo FIFA 2022, l'Italia, vincitrice di UEFA EURO 2020, ha ritrovato l'orgoglio superando un girone difficile che comprendeva Germania, Inghilterra e Ungheria e andando per la seconda volta consecutiva alle finals. Dopo aver perso la prima partita di qualificazione a EURO 2024 contro gli inglesi, la squadra di Roberto Mancini vuole vincere nei Paesi Bassi per dimostrare di appartenere ancora all'élite del calcio europeo.

Probabili formazioni

Spagna: a seguire

Italia: a seguire

L'opinione dei reporter

A seguire

Guarda tutti i gol della Spagna nella fase a leghe

L'opinione dal campo

Luis de la Fuente, Ct Spagna: "Sono contento di avere l'opportunità di affrontare tre grandi squadre; in questo caso iniziamo contro l'Italia, che ovviamente considero una grande avversaria. Siamo molto contenti e vogliamo competere. Siamo alla pari con tutte le migliori nazionali del mondo e non vediamo l'ora che arrivi questa competizione",

Alberico Evani, vice Ct Italia: "È una squadra che ha uno stile marcato e non poteva esserci sorteggio peggiore, ma è anche bello affrontarsi di nuovo. Anche se loro hanno cambiato allenatore, non cambieranno la loro filosofia perché sono nati con questo stile: gli piace avere la palla ed è difficile fermarli".

Guarda tutti i gol dell'Italia nella fase a leghe

Statistiche (dalla più recente)

Spagna: SVSSPV

Italia: VSSVVV

Calendario Nations League Semifinali

14 giugno: Paesi Bassi - Croazia (Rotterdam, 20:45 CET)

15 giugno: Spagna - Italia (Enschede, 20:45 CET) Finale terzo posto

18 giugno (Enschede, 15:00 CET) Finale

18 giugno (Rotterdam, 20:45 CET)

Scarica l'app della Nations League