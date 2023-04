Paesi Bassi - Croazia, anteprima semifinale Nations League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Paesi Bassi e Croazia si affrontano mercoledì 14 giugno nella prima semifinale di UEFA Nations League.

Paesi Bassi - Croazia in breve Quando: mercoledì 14 giugno (20:45 CET)

Dove: Stadion Feijenoord 'De Kuip', Rotterdam

Cosa: semifinale di UEFA Nations League 

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta



Dove guardare Paesi Bassi - Croazia in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Nations League nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

La corsa dei Paesi Bassi verso il primo titolo maggiore dopo EURO '88 prosegue contro la Croazia, che è arrivata seconda e terza agli ultimi due Mondiali. Gli Oranje hanno superato un girone che comprendeva Belgio, Polonia e Galles senza sconfitte, anche se il Ct Louis van Gaal si è dimesso dopo la sconfitta ai quarti di finale contro l'Argentina in Qatar.

Guarda tutti i gol dei Paesi Bassi nella fase a leghe

Per la generazione d'oro della Croazia, guidata dall'impareggiabile Luka Modrić, questa potrebbe essere l'ultima occasione per vincere un titolo. Un anno fa non sembrava neanche possibile, vista la sconfitta casalinga per 3-0 contro l'Austria (Modrić era assente), ma la squadra si è ripresa battendo due volte la Danimarca, vincendo in Francia e conquistando tre punti a Vienna, fino a strappare la prima qualificazione alle finals.

Probabili formazioni

Paesi Bassi: a seguire

Croazia: a seguire

L'opinione dei reporter

A seguire

L'opinione dal campo

Ronald Koeman, Ct Paesi Bassi: "È sempre difficile contro la Croazia. È una squadra davvero forte e dovremo essere al massimo per arrivare in finale. La Croazia gioca ad altissimo livello, è forte fisicamente e ha tanta intensità. Nel 2019 siamo andati in finale e abbiamo perso, ora giochiamo in casa e abbiamo un'altra possibilità. Speriamo solo di vincere".

Zlatko Dalić, Ct Croazia: "Forse affrontiamo la squadra più difficile del torneo. Lo stadio sarà esaurito, loro hanno un nuovo allenatore e una squadra fantastica, soprattutto in difesa, ma mi aspetto che anche i nostri tifosi si facciano sentire".

Guarda tutti i gol della Croazia nella fase a leghe

Statistiche (dalla più recente)

Paesi Bassi: VSSVVP

Croazia: VPVSVV

Calendario Nations League Semifinali

14 giugno: Paesi Bassi - Croazia (Rotterdam, 20:45 CET)

15 giugno: Spagna - Italia (Enschede, 20:45 CET) Finale terzo posto

18 giugno (Enschede, 15:00 CET) Finale

18 giugno (Rotterdam, 20:45 CET)

Scarica l'app della Nations League