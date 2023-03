Biglietti per le finals di Nations League: partecipa all'estrazione esclusivamente su UEFA.com

La vendita dei biglietti per le finals di UEFA Nations League per il pubblico neutrale è iniziata e durerà fino a giovedì 16 marzo alle 14:00 CET esclusivamente su UEFA.com.

Biglietti per le finals di Nations League

Ai tifosi delle squadre partecipanti e al pubblico neutrale viene assegnato il 90% dei biglietti per le finals, che si giocheranno dal 14 al 18 giugno a Rotterdam (Stadion Feijenoord) ed Enschede (FC Twente Stadion).

I biglietti riservati ai tifosi delle quattro finaliste sono venduti dalle rispettive federazioni nazionali. I tifosi possono contattare la federazione corrispondente per ulteriori dettagli.

Biglietti per il pubblico neutrale

I biglietti riservati al pubblico neutrale non saranno venduti in base all'ordine di richiesta. Sarà invece condotta un'estrazione per assegnare i tagliandi una volta terminato il periodo di prevendita (16 marzo). Gli acquirenti estratti riceveranno una notifica via e-mail dal 23 marzo e potranno acquistare fino a quattro biglietti della categoria di prezzo assegnata per la partita.

Le categorie di prezzo disponibili per il pubblico neutrale sono le seguenti:

14 giugno: Paesi Bassi - Croazia (Rotterdam)

Categoria 3: €20

Categoria 2: €50

Categoria 1: €70

Posti premium: €120*

Biglietti per diversamente abili: €20

15 giugno: Spagna - Italia (Enschede)

Categoria3: €20

Categoria2: €30

Categoria1: €50

Posti premium: €90*

Biglietti per diversamente abili: €20

18 giugno: finale terzo posto (Enschede)

Categoria 3: €20

Categoria 2: €30

Categoria 1: €50

Posti premium: €90*

Biglietti per diversamente abili: €20

18 giugno: Finale (Rotterdam)

Categoria 3: €20

Categoria 2: €50

Categoria 1: €70

Posti premium: €120*

Biglietti per diversamente abili: €20

I biglietti per diversamente abili comprendono un biglietto omaggio per un accompagnatore.

*I posti premium sono di Categoria 1 in posizione centrale

Biglietti elettronici

I biglietti saranno consegnati tramite l'app ufficiale UEFA Mobile Tickets. Gli acquirenti dovranno scaricare l'app ufficiale per Android e iPhone.

L'app consente di scaricare, trasferire, conservare e assegnare in modo sicuro i biglietti, ovunque e in qualsiasi momento, su uno smartphone iOS/Android. Per i tifosi è disponibile la sezione FAQ su UEFA.com, con video che spiegano come utilizzare i biglietti elettronici.

Parcheggio

Per i possessori di biglietto sarà disponibile un parcheggio con posti limitati. Maggiori informazioni saranno comunicate a tempo debito.

Termini e condizioni per i biglietti

I biglietti per le finals di UEFA Nations League 2023 sono soggetti a termini e condizioni rigorosi che vietano qualsiasi rivendita o trasferimento non autorizzato e invalidano i biglietti acquistati o utilizzati violando i termini e le condizioni. Tutti i possessori di biglietti sono vincolati ai termini e alle condizioni di emissione dei biglietti, che la UEFA applica rigorosamente. Le domande online saranno verificate con le autorità competenti per garantire che i biglietti non siano venduti a persone soggette a divieto di ingresso negli stadi. La vendita dei biglietti al pubblico neutrale per le finals di UEFA Nations League 2023 sarà condotta esclusivamente su UEFA.com. La UEFA esorta tutti i tifosi ad astenersi dall'acquistare biglietti o pacchetti hospitality da rivenditori, agenti o siti non autorizzati, perché i biglietti acquistati violando i termini e le condizioni UEFA non saranno validi e gli acquirenti potrebbero vedersi negare l'ingresso allo stadio.

