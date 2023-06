Finale di UEFA Nations League: chi partecipa? Quand'è? Dove si gioca?

Chi parteciperà alla finale di Nations League 2023?

La Croazia affronterà la Spagna nella finale di UEFA Nations League 2022/23. I croati hanno vinto 4-2 ai supplementari contro i Paesi Bassi nella prima semifinale di mercoledì, mentre le furie rosse si sono imposte 2-1 contro gli azzurri giovedì. La Croazia spera di trionfare alla sua prima partecipazione alle Finals. La Spagna è arrivata seconda dietro la Francia nel 2021.

Quando si gioca la finale di Nations League 2023?

La finale è in programma domenica 18 giugno alle 20:45 CET

Dove si gioca la finale di Nations League 2023?

La finale si disputa allo Stadion Feijenoord 'De Kuip' di Rotterdam, terreno di gioco del Feyenoord.

Conosciamo le squadre

Com'è arrivata alle Finals

Non molti davano speranze alla Croazia dopo la sconfitta per 3-0 in casa contro l'Austria nella prima partita del Gruppo A1. La situazione non è migliorata con l'1-1 contro la Francia a Spalato, ma la squadra di Zlatko Dalić ha dimostrato carattere vincendo due volte contro la Danimarca e 1-0 in Francia. Quindi, ha tenuto i nervi saldi in Austria e si è imposta 3-1 con due gol importanti negli ultimi 21 minuti. "Alla fine la vittoria è meritata", ha detto il capitano Luka Modrić. "Sono molto contento che siamo tra le prime quattro". In semifinale la Croazia ha vinto 4-2 ai supplementari contro i padroni di casa dei Paesi Bassi, qualificandosi alla finale di domenica.

03/06/2022 Croazia - Austria 0-3

06/06/2022 Croazia - Francia 1-1

10/06/2022 Danimarca - Croazia 0-1

13/06/2022 Francia - Croazia 0-1

22/09/2022 Croazia - Danimarca 2-1

25/09/2022 Austria - Croazia 1-3

14/06/2023 Paesi Bassi - Croazia 4-2

Il cammino della Croazia verso la finale di Nations League: tutti i gol

Tattica

Dalić si trova più a suo agio con il 4-3-3 anche se a volte ha usato il 4-2-3-1, seppur con poche differenze tra i due schieramenti. Il tecnico ha ruotato molto durante la fase a leghe, anche se sempre mantenuto l'ossatura di centrocampo col trio composto da Modrić, Mateo Kovačić e Marcelo Brozović, oltre a Ivan Perišić sulla sinistra. In altre zone, Dalić ha invece fatto più esperimenti cercando soluzioni alternative davanti, a destra e in difesa.

Giocatore chiave

Anche a 37 anni, non c'è dubbio che tutto dipenda ancora dalla forma del maestro del centrocampo Luka Modrić, votato Player of the Match in semifinale. L'elegante capitano della Croazia conserva ancora la sua magia e la capacità di dettare i tempi, con i suoi passaggi millimetrici e la sua visione del gioco fuori dal comune.

Osservato speciale

Dopo il forfait di Dejan Lovren, il 23enne Josip Šutalo si è guadagnato un posto da titolare al centro della difesa, confermando il suo posto nei piani di Dalić dopo aver giocato la partita per il terzo posto nella Coppa del Mondo FIFA 2022. Forte, tecnico e veloce, Šutalo è stato determinante per la Dinamo Zagabria in questa stagione, e avrà ancora più responsabilità in Nations League dopo che Joško Gvardiol è stato costretto a saltare la fase finale per infortunio.

Lo sapevi?

Col gol iniziale contro l'Austria alla sesta giornata, Modrić è diventato l'unico giocatore della Croazia a segnare più di un gol nell'attuale edizione di Nations League. Attualmente il capitano della Croazia ha segnato tre gol, uno più di Mario Pašalić e Andrej Kramarić, dopo che tutti e tre sono andati in gol nella semifinale vinta contro i Paesi Bassi.

Come si è qualificata

Sono state qualificazioni altalenanti per la Spagna, che ha conquistato il posto alle seconde Finals consecutive. Le furie rosse hanno faticato a prendere slancio nelle prime partite: dopo un paio di pareggi, è arrivata una vittoria di misura contro la Svizzera, che ha poi condannato la Spagna alla prima sconfitta interna dal 2018. Tuttavia, la squadra ha dimostrato carattere e resilienza, assicurandosi una vittoria in extremis in casa del Portogallo con un gol di Álvaro Morata. Un altro gol nel finale, firmato da Joselu all'88', è valso la vittoria per 2-1 contro l'Italia in semifinale.

02/06/2022 Spagna - Portogallo 1-1

05/06/2022 Cechia - Spagna 2-2

09/06/2022 Svizzera - Spagna 0-1

12/06/2022 Spagna - Cechia 2-0

24/09/2022 Spagna - Svizzera 1-2

27/09/2022 Portogallo - Spagna 0-1

15/06/2023 Spagna - Italia 2-1

Tattica

L'approccio di Luis de la Fuente è forse più pragmatico rispetto alla filosofia del suo predecessore Luis Enrique - "tutti difendono, tutti attaccano" - e si affida alle caratteristiche dei singoli. De la Fuente ha optato per un 4-3-3 nelle sue due prime partite in carica: 3-0 sulla Norvegia e sconfitta per 2-0 in Scozia.

Giocatore chiave

Pedri - nominato Miglior Giovane a UEFA EURO 2020 - non è riuscito a recuperare in tempo per le Finals, quindi i riflettori saranno puntati sul suo compagno di squadra del Barcellona, Gavi. A soli 18 anni, l'elegante centrocampista ha già realizzato tre gol in 19 presenze con la nazionale.

Osservato speciale

Enrique aveva una grande fiducia in Ansu Fati e il suo successore sarà desideroso di vederlo esprimere il suo potenziale dopo che una serie di infortuni nelle ultime stagioni ne ha bloccato i progressi. Aspettatevi di vedere l'attaccante come uno dei titolari inamovibili sia per Barcellona che per Spagna.

Lo sapevi?

Gavi, che ha debuttato con la Spagna nelle semifinali dell'ultima Nations League nell'ottobre 2021, è diventato il più giovane marcatore della Spagna nella competizione in questa edizione quando è andato in gol contro la Repubblica Ceca all'età di 17 anni e 304 giorni, battendo di una settimana il record di Ansu Fati del settembre 2020.