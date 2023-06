Conosciamo la vincitrice della UEFA Nations League 2022/23: Spagna

La Spagna ha vinto la UEFA Nations League per la prima volta dopo il successo per 5-4 ai calci di rigore contro la Croazia nella finale del 2023 a Rotterdam dopo lo 0-0 che ha resistito sino ai tempi supplementari.

UEFA.com accende i riflettore sui campioni del torneo.

La cronaca di Croazia - Spagna

Conosciamo i campioni

Come ha vinto la coppa

La Spagna ha vissuto un cammino di qualificazione altalenante prima di qualificarsi per la seconda volta consecutiva alla fase finale. I vice campioni del 2021 hanno faticato a ingranare nelle prime giornate dove hanno raccolto due pareggi e una vittoria di misura in Svizzera, che ha poi condannato la Roja alla prima sconfitta casalinga dal 2018. Tuttavia, hanno dimostrato carattere e resilienza per ottenere un'impagabile vittoria in trasferta contro il Portogallo, con Álvaro Morata che ha segnato il gol della vittoria nei minuti finali staccando il pass per le Finals.

Un altro gol in extremis li ha aiutati a battere l'Italia in semifinale: il gol di Joselu all'88° minuto ha sancito il 2-1. Sebbene non siano riusciti a battere la Croazia nei tempi regolamentari, il portiere Unai Simón è stato l'eroe dei calci di rigore, parando le conclusioni di Lovro Majer e Bruno Petković, consentendo a Dani Carvajal di realizzare il rigore decisivo e mandare in visibilio i tifosi del suo Paese.

02/06/2022 Spagna - Portogallo 1-1

05/06/2022 Cechia - Spagna 2-2

09/06/2022 Svizzera - Spagna 0-1

12/06/2022 Spagna - Cechia 2-0

24/09/2022 Spagna - Svizzera 1-2

27/09/2022 Portogallo - Spagna 0-1

15/06/2023 Spagna - Italia 2-1

18/06/2023 Croazia - Spagna 0-0 (dts, vittoria Spagna 5-4 dcr)

Tattica

L'approccio di Luis de la Fuente è forse più pragmatico rispetto alla filosofia del suo predecessore Luis Enrique - "tutti difendono, tutti attaccano" - e si affida alle caratteristiche dei singoli. De la Fuente ha optato per un 4-3-3 nelle sue due prime partite in carica: 3-0 sulla Norvegia e sconfitta per 2-0 in Scozia. Il suo approccio ha dato i suoi frutti nelle Finals dove ha superato Italia e Croazia vincendo il titolo.

Giocatore chiave

Rodri ha vinto il premio di Giocatore del Torneo AFP via Getty Images

Player of the Match e match-winner in finale di UEFA Champions League col Manchester City contro l'Inter, Rodri è stato ancora una volta fondamentale a centrocampo, tanto da essere nominato Giocatore del Torneo dagli osservatori tecnici UEFA nei Paesi Bassi.

Osservato speciale

De la Fuente è subentrato solo lo scorso dicembre, ma ha già ottenuto il suo primo trofeo come allenatore della Spagna. Il giovane Gavi ha espresso parole di elogio per il 61enne, lodandolo per aver creato un'atmosfera "familiare" nel gruppo. Questa vittoria darà ulteriore slancio a De la Fuente, che ora si concentra nuovamente sulla qualificazione a EURO 2024.

Lo sapevi?

Gavi, che ha debuttato con la Spagna nelle semifinali dell'ultima Nations League nell'ottobre 2021, è diventato il più giovane marcatore della Spagna nella competizione in questa edizione quando è andato in gol contro la Repubblica Ceca all'età di 17 anni e 304 giorni, battendo di una settimana il record di Ansu Fati del settembre 2020.