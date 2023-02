Sorteggio Finals Nations League: Spagna - Italia e Paesi Bassi - Croazia

Sorteggio e calendario Finals

Semifinali

Mercoledì 14 giugno: Paesi Bassi - Croazia (Rotterdam, 20:45 CET)

Giovedì 15 giugno: Spagna - Italia (Enschede, 20:45 CET)

Finale terzo posto

Domenica 18 giugno: Paesi Bassi/Croazia - Spagna/Italia (Enschede, 15:00 CET)

Finale primo posto

Domenica 18 giugno: Paesi Bassi/Croazia - Spagna/Italia (Rotterdam, 20:45 CET)

Come richiedere i biglietti per la Nations League?

La vendita dei biglietti per le Finals nei Paesi Bassi inizierà a marzo esclusivamente su UEFA.com. Gli interessati possono richiedere fino a quattro biglietti per partita. Per l'assegnazione dei tagliandi si procederà con un sorteggio. I prezzi per tutte le partite partono da 20 euro. I biglietti riservati ai tifosi delle quattro squadre finaliste saranno gestiti dalle rispettive federazioni nazionali.

14 giugno: Paesi Bassi - Croazia (Rotterdam)

Categoria 3: €20

Categoria 2: €50

Categoria 1: €70

Primi posti: €120*

Biglietti per diversamente abili: €20

15 giugno: Spagna - Italia (Enschede)

Categoria 3: €20

Categoria 2: €30

Categoria 1: €50

Primi posti: €90*

Biglietti per diversamente abili: €20

18 giugno: finale terzo posto (Enschede)

Categoria 3: €20

Categoria 2: €30

Categoria 1: €50

Primi posti: €90*

Biglietti per diversamente abili: €20

18 giugno: Finale (Rotterdam)

Categoria 3: €20

Categoria 2: €50

Categoria 1: €70*

Primi posti: €120

Biglietti per diversamente abili: €20

*I primi posti sono centrali e collocati dentro la Categoria 1

La reazione a caldo di Koeman dopo il sorteggio dei Paesi Bassi nelle Finals di Nations League

Bilancio scontri diretti

Paesi Bassi - Croazia

Bilancio complessivo: Paesi Bassi vittorie: 1, Croazia vittorie: 1, pareggi: 0

Spagna - Italia

Bilancio complessivo: Spagna vittorie: 12, Italia vittorie: 11, pareggi: 16

Bilancio in Nations League: Spagna vittorie: 1, Italia vittorie: 0, pareggi: 0

Spagna-Italia negli anni

Potenziale finale primo/terzo posto

Paesi Bassi - Spagna

Bilancio complessivo: Paesi Bassi vittorie: 6, Spagna vittorie: 5, pareggi: 2

Paesi Bassi - Italia

Bilancio complessivo: Paesi Bassi vittorie: 3, Italia vittorie: 10, pareggi: 10

Croazia - Spagna

Bilancio complessivo: Croazia vittorie: 3, Spagna vittorie: 5, pareggi: 1

Croazia - Italia

Bilancio complessivo: Croazia vittorie: 3, Italia vittorie: 1, pareggi: 5

Ćorluka sulla 'difficile sfida' della Croazia contro i Paesi Bassi

Altro da sapere?

Per le semifinali e la finale, se i risultati sono in parità alla fine dei tempi regolamentari, allora si andrà ai tempi supplementari. Se il punteggio è ancora in parità dopo i 30 minuti supplementari, allora si andrò ai calci di rigore.

Per la finale del terzo posto non sono previsti tempi supplementari. Se il risultato è in pareggio al termine dei tempi regolamentari, si andrà direttamente ai calci di rigore.

De la Fuente: la Spagna è 'motivata al massimo'

Precedenti Finals di Nations League

2021

Nazione ospitante: Italia

Vincitore: Francia

Miglior marcatore Alipay: Kylian Mbappé, Francia (2)

Giocatore del Torneo: Sergio Busquets, Spagna



2019

Nazione ospitante: Portogallo

Vincitore: Portogallo

Miglior marcatore Alipay: Cristiano Ronaldo, Portogallo (3)

Giocatore del Torneo: Bernardo Silva, Portogallo