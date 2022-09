Ungheria-Italia 0-2: gli Azzurri volano alle Finals

L'Italia sbanca il campo dell'Ungheria e conquista la qualificazione alla Final Four di UEFA Nations League per la seconda edizione consecutiva del torneo. Alla Puskás Aréna, nella sesta e ultima giornata del Gruppo A3, gli Azzurri battono 2-0 la squadra di Marco Rossi e la scavalcano al comando della classifica proprio sul fotofinish: sono i gol, uno per tempo, di Giacomo Raspadori e Federico Dimarco a firmare il successo della nazionale di Roberto Mancini.



Il Ct degli Azzurri conferma il 3-5-2 ammirato contro l'Inghilterra cambiando un solo uomo: in attacco, a far coppia con Raspadori, c'è Wilfried Gnonto e non Gianluca Scamacca. Nel primo tempo l'Italia è superiore nel palleggio e crea un paio di occasioni interessanti, prima con un tiro-cross di Bryan Cristante e poi con un colpo di testa di Giovanni Di Lorenzo.



Highlights: Italia-Ungheria 2-1

La gara si sblocca al minuto 27: un'errata costruzione dal basso dei padroni di casa libera al tiro Gnonto, Péter Gulácsi riesce in qualche modo a fermarlo ma non può nulla sul successivo tentativo di Raspadori, bravo a scartarlo e a mettere in rete di sinistro: per il neo-attaccante del Napoli è il secondo gol consecutivo in Azzurro.

Giacomo Raspadori ha portato in vantaggio l'Italia sul campo dell'Ungheria AFP via Getty Images

Di Lorenzo, con un bellissimo sinistro a giro, sfiora il raddoppio, poi una punizione dalla destra mette i brividi alla retroguardia dell'Italia ma Attila Szalai non riesce a ribadire in gol. Nella ripresa sale in cattedra Gianluigi Donnarumma, con un triplice intervento in serie su Loïc Négo, Callum Styles e il capitano Ádám Szalai. Salvataggi da applausi.

Gli Azzurri ringraziano il numero 1 e trovano il raddoppio con Dimarco, abile a sfruttare un tocco in mezzo di Cristante servito da Nicolò Barella: 2-0, sono trascorsi 5 minuti della ripresa. Il portiere del PSG è in serata di grazia e dice di no anche ad altri due tentativi di Styles, il secondo dei quali deviato da Leonardo Bonucci; nel finale la nazionale di Mancini potrebbe trovare il tris, ma né Dimarco - fermato da Gulácsi - né il subentrato Scamacca trovano il varco giusto.

Finisce comunque 2-0 per la nazionale di Mancini, che vola ancora una volta alle Finals prendendosi una soddisfazione dopo la mancata qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA. L'Ungheria di Rossi esce comunque tra gli applausi dei suoi splendidi tifosi.