Italia-Inghilterra 1-0: Raspadori tiene in corsa gli Azzurri

L'Italia batte l'Inghilterra a San Siro e resta in corsa per la qualificazione alla Final Four di UEFA Nations League. I campioni d'Europa superano 1-0 la squadra di Gareth Southgate e la condannano alla retrocessione in Lega B: a decidere la sfida della quinta giornata del Gruppo 3 è un gran gol nella ripresa di Giacomo Raspadori.

Una bella serata per la nazionale di Roberto Mancini, che sale al secondo posto del raggruppamento alle spalle della sorprendente Ungheria, capace di imporsi anche in Germania: per brindare al sorpasso e alla qualificazione servirà ora vincere lunedì a Budapest.



Gianluigi Donnarumma ha salvato l'Italia con un doppio, grande intervento sull'attaccante della nazionale inglese Harry Kane Getty Images

Sia Mancini sia Southgate, nella riedizione della finale di UEFA EURO 2020, presentano una difesa a tre, ma in avvio sono gli Azzurri a convincere di più e creare le occasioni migliori. Il più pericoloso è Gianluca Scamacca, attaccante da quest'anno al West Ham, che prima impegna Nick Pope con un colpo di testa sotto misura e poi calcia dal limite senza però trovare la porta.

I "Leoni", malgrado tanti giocatori dalle spiccate qualità offensive, non riescono a pungere se non allo scadere del primo tempo con Harry Kane, che comunque manda alto da fuori area. La ripresa si apre con i fuochi di artificio. Eric Dier riesce ad anticipare Bryan Cristante in extremis sul servizio di Federico Dimarco, Reece James può calciare un'invitante punizione dal limite dell'area ma il giocatore del Chelsea non è all'altezza della sua fama sulle palle inattive.

Il Ct Azzurro decide le prime mosse. Escono Scamacca e Nicolò Barella, che poco prima si era divorato un gol sotto misura [anche se Dimarco era stato valutato in fuorigioco], entrano Wilfried Gnonto e Tommaso Pobega. E a metà ripresa gli sforzi dei campioni d'Europa sono premiati.



Highlights: Inghilterra-Italia 0-0

Leonardo Bonucci, alla presenza numero 117 in Azzurro [quarto nella classifica all-time], lancia Raspadori, l'attaccante del Napoli controlla alla grande e dopo aver eluso la marcatura di Kyle Walker lascia partire un super destro su cui Pope non può nulla.

San Siro è una bolgia, Southgate prova a correre ai ripari inserendo Jack Grealish e Luke Shaw al posto di Bukayo Saka e Walker. Ma Donnarumma è in serata sì e ferma Kane con un doppio intervento, frutto di bravura e reattività. E' anzi la nazionale di Mancini ad andare a un passo dal raddoppio, prima con il subentrato Manolo Gabbiadini, che si fa "ipnotizzare" da Pope, e poi con Dimarco, che colpisce un clamoroso palo.



Dopo oltre sei minuti di recupero, arriva il triplice fischio dell'arbitro: l'Italia ottiene la seconda vittoria nel girone e può ancora sognare la seconda Final Four consecutiva. Per l'Inghilterra si materializza l'incubo retrocessione.