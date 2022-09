Lega A Nations League: calendario, orari e format

Situazione dei gironi

Gruppo 1: vincitrice della seconda edizione della UEFA Nations League nel 2021, la Francia si trova inaspettatamente in fondo al girone a due punti dall'Austria. La Danimarca ha due punti di vantaggio sulla Croazia in vetta alla classifica con due partite da giocare.

Gruppo 2: la Spagna è imbattuta dopo quattro partite e ha un punto di vantaggio sul secondo posto occupato dal Portogallo che affronterà a Braga alla sesta giornata. La Svizzera chiude il girone con un punto di distacco dalla Repubblica Ceca.

Guarda il gol più veloce nella storia della Nations League, segnato da Haris Seferović

Gruppo 3: l'Ungheria è inaspettatamente al primo posto di un girone molto equilibrato anche se la Germania è a un punto dagli ungheresi. L'Italia è terza a un punto dai tedeschi mentre l'Inghilterra, ancora a secco di vittorie, è all'ultimo posto.

Gruppo 4: con dieci punti, i Paesi Bassi hanno totalizzato più punti di tutte le capoliste della Lega A - tre più del Belgio al secondo posto, squadra che affronterà alla sesta giornata. Il Galles è ultimo a tre punti dalla Polonia frutto di un pareggio e tre sconfitte.

Come funziona la Lega A della UEFA Nations League 2022/23

La Lega A contiene 16 squadre suddivise in quattro gironi da quattro. Le squadre si affrontano in un girone all'italiana con partite d'andata e ritorno tra giugno e settembre 2022. Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A vanno alla fase finale a eliminazione diretta che si giocherà a giugno 2023. Le ultime dei quattro gironi verranno retrocesse in Lega B.

I gironi della Lega A

A1: Francia, Danimarca, Croazia, Austria

A2: Spagna, Portogallo, Svizzera, Repubblica Ceca

A3: Italia, Germania, Inghilterra, Ungheria

A4: Belgio, Paesi Bassi, Polonia, Galles

Le partite della Lega A

Prima giornata

Il centrocampista del Galles, Jonny Williams, ha segnato il primo gol della nuova competizione, ma la sua squadra ha perso in trasferta contro la Polonia. Il Portogallo ha segnato un gol sul finale nel pareggio contro la Spagna nella prima giornata, mentre a sorpresa la Danimarca ha vinto in Francia grazie alla doppietta di Andreas Cornelius. L'Inghilterra ha perso a Budapest grazie a un rigore di Dominik Szoboszlai. Memphis Depay invece ha segnato due gol nella vittoria dei Paesi Bassi sul Belgio.

Highlights: Belgio - Paesi Bassi 1-4 

Mercoledì 1 giugno

A4 Polonia - Galles 2-1

Giovedì 2 giugno

A2 Repubblica Ceca - Svizzera 2-1

A2 Spagna - Portogallo 1-1

Venerdì 3 giugno

A1 Croazia - Austria 0-3

A1 Francia - Danimarca 1-2

A4 Belgio - Paesi Bassi 1-4

Sabato 4 giugno

A3 Ungheria - Inghilterra 1-0

A3 Italia - Germania 1-1

Gruppo 1 In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti DEN Danimarca Ora in gioco 4 3 0 1 6 3 3 9 CRO Croazia Ora in gioco 4 2 1 1 3 4 -1 7 AUT Austria Ora in gioco 4 1 1 2 5 5 0 4 FRA Francia Ora in gioco 4 0 2 2 3 5 -2 2

SECONDA GIORNATA

Cristiano Ronaldo ha segnato due gol nel 4-0 sulla Svizzera. Robert Lewandowski ha allungato il suo record di gol in nazionale sebbene la sua Polonia abbia perso 6-1 in Belgio. Il pareggio sul finale di Harry Kane dal dischetto contro la Germania è stato il suo 50esimo gol con l'Inghilterra.

Highlights: Belgio - Polonia 6-1 

Domenica 5 giugno

A2 Repubblica Ceca - Spagna 2-2

A2 Portogallo - Svizzera 4-0

Lunedì 6 giugno

A1 Austria - Danimarca 1-2

A1 Croazia - Francia 1-1

Martedì 7 giugno

A3 Germania - Inghilterra 1-1

A3 Italia - Ungheria 2-1

Mercoledì 8 giugno

A4 Belgio - Polonia 6-1

A4 Galles - Paesi Bassi 1-2

Dove guardare la Nations League

TERZA GIORNATA

Cinque partite su otto nella terza giornata sono terminate in pareggio. Il gol iniziale di Pablo Sarabia in Svizzera ha permesso alla Spagna di vincere la sua prima partita. Il Portogallo ha vinto 2-0 contro la Repubblica Ceca mentre la rete di Mario Pašalić con la Croazia ha interrotto il cammino perfetto della Danimarca nel Gruppo A1.

Highlights: Austria - Francia 1-1 

Giovedì 9 giugno

A2 Portogallo - Repubblica Ceca 2-0

A2 Svizzera - Spagna 0-1

Venerdì 10 giugno

A1 Austria - Francia 1-1

A1 Danimarca - Croazia 0-1

Sabato 11 giugno

A3 Inghilterra - Italia 0-0

A3 Ungheria - Germania 1-1

A4 Paesi Bassi - Polonia 2-2

A4 Galles - Belgio 1-1

Guida alla Nations League 2022/23

Gruppo 3 In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti HUN Ungheria Ora in gioco 4 2 1 1 7 3 4 7 GER Germania Ora in gioco 4 1 3 0 8 5 3 6 ITA Italia Ora in gioco 4 1 2 1 5 7 -2 5 ENG Inghilterra Ora in gioco 4 0 2 2 1 6 -5 2

QUARTA GIORNATA

L'Inghilterra ha subito la sua sconfitta più pesante dal 1928 quando ha perso 4-0 con l'Ungheria, mentre nell'altra partita del Gruppo A3 la Germania ha fatto cinque reti all'Italia. Haris Seferović ha segnato nei primi minuti nella vittoria interna della Svizzera contro il Portogallo. Un altro risultato a sorpresa è stata la vittoria della Croazia a Saint-Denis contro la Francia grazie a un rigore segnato a inizio gara da Luka Modrić.

Highlights: Germania - Italia 5-2 

Domenica 12 giugno

A2 Spagna - Repubblica Ceca 2-0

A2 Svizzera - Portogallo 1-0

Lunedì 13 giugno

A1 Danimarca - Austria 2-0

A1 Francia - Croazia 0-1

Martedì 14 giugno

A3 Inghilterra - Ungheria 0-4

A3 Germania - Italia 5-2

A4 Paesi Bassi - Galles 3-2

A4 Polonia - Belgio 0-1

Tutte le partite alle 20:45 CEST

QUINTA GIORNATA

Giovedì 22 Settembre

A1 Croazia - Danimarca

A1 Francia - Austria

A4 Belgio - Galles

A4 Polonia - Paesi Bassi

Venerdì 23 Settembre

A3 Germania - Ungheria

A3 Italia - Inghilterra

Sabato 24 Settembre

A2 Repubblica Ceca - Portogallo

A2 Spagna - Svizzera

SESTA GIORNATA

Domenica 25 Settembre

A1 Austria - Croazia

A1 Danimarca - Francia

A4 Paesi Bassi - Belgio

A4 Galles - Polonia



Lunedì 26 Settembre

A3 Inghilterra - Germania

A3 Ungheria - Italia



Martedì 27 Settembre

A2 Portogallo - Spagna

A2 Svizzera - Repubblica Ceca



Scarica l'app ufficiale