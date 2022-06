Francia - Croazia 0-1: il rigore di Modrić chiude il sipario sul regno della Francia

Le speranze della Francia di difendere il titolo di UEFA Nations League sono svanite dopo la sconfitta per 1-0 contro la Croazia in virtù del 2-0 della Danimarca sull'Austria. I Danesi adesso hanno sette punti di vantaggio sui campioni in carica con due partite da giocare nel Gruppo A1.

I momenti chiave 5' Modrić segna su rigore dopo un fallo di Konaté su Budimir

28' Nkunku sfiora il gol

72' Maignan salva su Majer

Luka Modrić ha battuto Mike Maignan dal dischetto AFP via Getty Images

La partita in breve

La Croazia parte nel migliore dei modi a Saint-Denis passando in vantaggio dopo soli cinque minuti su un calcio di rigore trasformato da Modrić su segnalazione del VAR dopo un fallo di Ibrahima Konaté su Ante Budimir in area.

Gli ospiti dopo il vantaggio chiudono il fortino e resistono agli assalti prolungati dei detentori della Nations League conquistando una prestigiosa vittoria in casa dei campioni del mondo.

La partita minuto per minuto: Francia - Croazia

Mike Maignan interviene in scivolata sull'attaccante croato Josip Brekalo AFP via Getty Images

Statistiche

La Croazia ha vinto per la prima volta contro la Francia in dieci partite (P3 S6).

La Francia ha ottenuto un solo clean sheet nelle ultime nove partite di UEFA Nations League.

La Croazia ha perso solo una delle ultime 13 partite (V8 P4).

La Croazia ha ottenuto cinque clean sheet nelle ultime sei trasferte.

I croati non sono riusciti a segnare una sola volta nelle ultime 12 gare di Nations League.

Formazioni

Francia: Maignan; Koundé (Pavard 46'), Konaté, Kimpembe, Digne; Rabiot, Kamara (Tchouameni 46'), Guendouzi (Griezmann 80'), Nkunku (Coman 72'); Benzema, Mbappé.

Croazia: Ivušić; Stanišić, Erlić, Šutalo, Juranović; Modrić, Brozović, Kovačić (Sučić 90'); Pašalić (Majer 65'), Budimir (Kramarić 72'), Brekalo (Vlašić 72')

Gruppo 1 In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti DEN Danimarca Ora in gioco 4 3 0 1 6 3 3 9 CRO Croazia Ora in gioco 4 2 1 1 3 4 -1 7 AUT Austria Ora in gioco 4 1 1 2 5 5 0 4 FRA Francia Ora in gioco 4 0 2 2 3 5 -2 2