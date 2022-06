Anteprima di Inghilterra - Ungheria, Nations League: dove guardarla, probabili formazioni e stato di forma

Inghilterra e Ungheria si affronteranno martedì 14 giugno nel Gruppo A3 di UEFA Nations League.

Inghilterra - Ungheria in breve Quando: maretdì 14 giugno (20:45 CET)

Dove: Molineux, Wolverhampton

Cosa: Gruppo A3 di UEFA Nations League

Come seguirla: clicca qui per la copertura della partita

Dove guardare Inghilterra - Ungheria in TV

Scopri dove vedere la partita di UEFA Nations League in TV.

Probabili formazioni

Highlights: Ungheria - Inghilterra 1-0 

Inghilterra: Ramsdale; Walker, Maguire, Guéhi, Trippier; Ward-Prowse, Rice; Saka, Bellingham, Grealish; Kane

Ungheria: Dibusz; Lang, Orbán, Attila Szalai; Nego, Ádám Nagy, Schäfer, Zsolt Nagy; Sallai, Szoboszlai; Ádám Szalai

Stato di forma

Inghilterra (dal più recente): PPSWWW

Ungheria (dal più recente): PSVVSV

Il cammino nel Gruppo A3

04/06 Ungheria - Inghilterra 1-0

04/06 Italia - Germania 1-1

07/06 Germania - Inghilterra 1-1

07/06 Italia - Ungheria 2-1

11/06 Inghilterra - Italia 0-0

11/06 Ungheria - Germania 1-1

Highlights: Inghilterra - Italia 0-0 

Le parole degli allenatori

Gareth Southgate, ct Inghilterra: "Vogliamo vincere, ma in questo periodo ho altri obiettivi che cerco di raggiungere; abbiamo giocatori freschi e la rosa è importante. Domani sarà una partita diversa tatticamente e molte squadre hanno difficoltà contro l'Ungheria: è una buona squadra. Questo gruppo è stato incredibile per mentalità, voglia di rappresentare l'Inghilterra e lavorare ogni giorno per migliorare. Siamo molto fortunati ad avere giocatori così".

Marco Rossi, ct Ungheria: "La cosa più importante è che nessuno può essere sicuro di ottenere punti contro di noi e devono portare rispetto alla nostra squadra. Abbiamo dimostrato di saper correre, lottare, dare il cuore e l'anima. Questo è ciò che mi piace di più della squadra: che non si arrende mai. Combattono sempre".

Gruppo 3 In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti ITA Italia Ora in gioco 3 1 2 0 3 2 1 5 HUN Ungheria Ora in gioco 3 1 1 1 3 3 0 4 GER Germania Ora in gioco 3 0 3 0 3 3 0 3 ENG Inghilterra Ora in gioco 3 0 2 1 1 2 -1 2