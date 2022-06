Anteprima Germania - Italia, Nations League: dove guardarla, probabili formazioni e stato di forma

Germania e Italia si affrontano nel Gruppo A3 di UEFA Nations League martedì 14 giugno.

Germania - Italia in breve Quando: martedì 14 giugno (20:45 CET)

Dove: Borussia-Park, Monchengladbach

Cosa: Gruppo A3 di UEFA Nations League

Dove guardare Germania - Italia in TV

Probabili formazioni

Germania: Neuer; Klostermann, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum; Gündoğan, Kimmich; J. Hofmann, Müller, Musiala; Havertz

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Spinazzola; Frattesi, Cristante, Locatelli; Politano, Scamacca, Pellegrini

Stato di forma

Germania (dalla partita più recente): PPPPVV

Italia (dalla partita più recente): PVPSVS

Il Gruppo A3 finora

04/06 Ungheria - Inghilterra 1-0

04/06 Italia - Germania 1-1

07/06 Germania - Inghilterra 1-1

07/06 Italia - Ungheria 2-1

11/06 Inghilterra - Italia 0-0

11/06 Ungheria - Germania 1-1

Gruppo 3 In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti ITA Italia Ora in gioco 3 1 2 0 3 2 1 5 HUN Ungheria Ora in gioco 3 1 1 1 3 3 0 4 GER Germania Ora in gioco 3 0 3 0 3 3 0 3 ENG Inghilterra Ora in gioco 3 0 2 1 1 2 -1 2

Il parere degli esperti

Le parole degli allenatori

Hansi Flick, Ct Germania: "Ci è mancata convinzione [contro l'Ungheria], abbiamo giocato senza fiducia. Il nostro gioco è mancato di intensità, ma dopo una stagione così lunga purtroppo può succedere. Ora abbiamo due giorni per rigenerarci e mandare in campo gli 11 giocatori più in forma contro l'Italia".

Roberto Mancini, Ct Italia: "Sappiamo che dobbiamo migliorare, fa parte del nostro percorso di crescita".

