Paesi Bassi - Polonia 2-2: Depay sbaglia un rigore nei minuti di recupero

I Paesi Bassi hanno sprecato nei minuti di recupero con Memphis Depay il possibile rigore della terza vittoria consecutiva, chiudendo la sfida del Gruppo A4 contro la Polonia sul 2-2.

I momenti chiave della gara

19' Cash porta in vantaggio la Polonia

49' Zielinski raddoppia per la Polonia

51' Klaassen accorcia per i Paesi Bassi

54' Dumfries segna il gol del pari

90'+1' Depay manda sul palo il calcio di rigore