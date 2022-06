Inghilterra-Italia 0-0: pari al Molineux, Azzurri sempre primi

L'Italia ottiene un buon pareggio in Inghilterra e resta in vetta al Gruppo 3 della Lega A di UEFA Nations League. Al Molineux di Wolverhampton, nella riedizione della finale di UEFA EURO 2020, gli Azzurri "inchiodano" sullo 0-0 la nazionale di Gareth Southgate, in una sfida caratterizzata da occasioni da una parte e dall'altra. I campioni d'Europa di Roberto Mancini restano imbattuti in vetta al girone, grazie all'1-1 tra Ungheria e Germania.

I momenti chiave della gara 3' Frattesi manda a lato di destro sull'assist di Pellegrini

9' Donnarumma devia sulla traversa, con la punta delle dita, il tiro di Mount

25' Ramsdale si salva con un grande intervento su Tomali

44' Ramsdale dice di no anche a Pessina

48' Pessina calcia alto

52' Sterling si divora il gol del vantaggio sul servizio invitante di James

Riepilogo della partita: occasioni ma nessun gol tra Inghilterra e Italia

L'Italia parte forte e ha subito un'ottima occasione con Davide Frattesi, ma il centrocampista del Sassuolo - servito alla perfezione da Lorenzo Pellegrini - calcia a lato. Gli inglesi reagiscono con Mason Mount, che pescato da Raheem Sterling centra la traversa complice la deviazione di Gianluigi Donnarumma, e Declan Rice, centrocampista del West Ham che non trova lo specchio della porta.



Donnarumma si salva con l'aiuto della traversa sul tentativo di Mount AFP via Getty Images

Gli Azzurri non stanno a guardare e al 25' hanno una colossale occasione per sbloccare il risultato, ma Aaron Ramsdale - portiere dell'Arsenal preferito questa sera a Jordan Pickford - si salva di puro istinto sul tiro da distanza ravvicinata, a colpo sicuro, di Sandro Tonali. Prima dell'intervallo c'è lavoro per Donnarumma, che ferma il talento del Chelsea Mount, e ancora per il portiere dei Leoni, che manda in corner la conclusione di Matteo Pessina.



Nella ripresa la squadra di Gareth Southgate costruisce una delle migliori occasioni di tutta la partita, ma Sterling mette incredibilmente alto, da due passi, sull'invitante cross di Reece James. I Ct provano a inserire forze fresche dalla panchina, entra anche Harry Kane ma sono gli Azzurri di Mancini ad avere una buona opportunità con Giovanni Di Lorenzo, che manca l'ultimo passaggio per Pessina.



L'occasione capitata a Frattesi proprio in apertura AFP via Getty Images

Nessuna delle due nazionali riesce a trovare lo spunto vincente, la sfida si chiude senza reti con il neo per l'Italia dell'ammonizione nel recupero di Tonali, che martedì non sarà a disposizione per la sfida a Mönchengladbach contro la Germania. Ma Mancini, anche in considerazione delle tante rotazioni e gli esordi di Federico Gatti e Salvatore Esposito, ha più di un motivo per essere soddisfatto. L'Inghilterra, invece, resta ancora a secco di vittorie...

Inghilterra-Italia 0-0: la partita minuto per minuto e le reazioni

Matthew Howarth, match reporter

Due squadre molto cambiate hanno offerto tanto divertimento in una partita che sarebbe potuta finire con ogni risultato. Sterling sarà deluso di non aver regalato all'Inghilterra la prima vittoria nel Gruppo 3 della Lega A quando ha calciato sopra la traversa da distanza ravvicinata, ma gli impressionanti salvataggi di Ramsdale nel primo tempo su Tonali e Pessina hanno evitato alla nazionale dei Tre Leoni la seconda sconfitta su tre partite. Mancini sarà il più felice dei due Ct poiché la sua squadra piena di giovani ha mantenuto l'imbattibilità nella competizione.

Le reazioni a caldo

Roberto Mancini, Ct Italia: "Nel complesso abbiamo giocato una buona gara, non era semplice. Dobbiamo migliorare molto, soprattutto quando attacchiamo e dobbiamo fare gol. Nel primo tempo abbiamo avuto tre occasioni che non vanno sbagliate".

Federico Gatti, difensore Italia: "Giocare una partita del genere, con giocatori che partecipano alla UEFA Champions League, è un’emozione stupenda: mi auguro mille di questi giorni. Abbiamo fatto una grande gara: nel primo tempo abbiamo avuto occasioni importanti e siamo riusciti a non prendere gol".

Matteo Pessina, centrocampista Italia: "In queste gare molto spesso la tattica salta, bisogna essere in grado in poco tempo di vedere dov’è l’avversario e chiuderlo. Abbiamo giocato una grande partita: potevamo anche vincere, visto che abbiamo avuto occasioni più nitide, portiamo a casa comunque un buon pareggio".



Mason Mount, centrocampista Inghilterra: "Il risultato è difficile da accettare perché credo che avremmo potuto ottenere di più dal match. Siamo frustrati dalla prestazione. Vogliamo vincere tutte le partite".

Statistiche

Mancini ha schierato la seconda formazione più giovane della sua gestione con una media di 25 anni e 126 giorni. Solo contro l'Ungheria (25a18g) aveva messo in campo una formazione più giovane.

Gli ultimi quattro incontri tra queste due nazionali sono tutti terminati in parità.

L'Inghilterra ha vinto appena una delle ultime sei partite di UEFA Nations League, non riuscendo a segnare in quattro di queste.

La nazinale dei Tre Leoni non riesce a vincere da tre partite: è la seconda volta che le accade con Gareth Southgate come Ct (a cavallo tra luglio e settembre 2018).

L'Italia è imbattuta negli ultimi 11 incontri della fase a gironi di UEFA Nations League.

Formazioni

Inghilterra: Ramsdale; James, Maguire, Tomori (Guehi 88'), Trippier; Rice (Phillips 65'), Ward-Prowse; Sterling (Saka 79'), Mount (Bowen 66'), Grealish; Abraham (Kane 65').

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco (Florenzi 87'); Frattesi, Locatelli (Gnonto 65'), Tonali; Pessina (Cristante 88'), Scamacca (Raspadori 77), Pellegrini (Esposito 65').

Gruppo 3 In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti ITA Italia Ora in gioco 3 1 2 0 3 2 1 5 HUN Ungheria Ora in gioco 3 1 1 1 3 3 0 4 GER Germania Ora in gioco 3 0 3 0 3 3 0 3 ENG Inghilterra Ora in gioco 3 0 2 1 1 2 -1 2