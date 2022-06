Danimarca - Croazia 1-0: il gol di Pašalić basta agli ospiti

Mario Pašalić ha segnato il gol che ha deciso in favore della Croazia la sfida contro una Danimarca che vinceva da sei partite interne a Copenaghen.

40' Livaković para su Cornelius 69' Pašalić apre le marcature 87' la rete di Wind annullata per fuorigioco

La Danimarca domina il primo tempo ma non riesce a trovare il gol. Nella ripresa la Croazia sostituisce tre uomini e cambia marcia.

L'ingresso di Luka Modric rivitalizza gli ospiti che passano in vantaggio al 69' con Pašalić. La Danimarca va alla ricerca del pari che però non arriva.

Danimarca: Schmeichel; Wass (Kristensen 61'), Andersen, Christensen, Mæhle; Højbjerg, Eriksen, Delaney; Skov Olsen (Poulsen 83'; Skov 90'), Damsgaard (Braithwaite 62'), Cornelius (Wind 61').

Croazia: Livaković; Vrsaljko (Stanišić 46'), Erlić, Šutalo, Juranović; Jakić (Kovačić 46'), Brozović; Ivanušec (Modrić 46'), Pašalić, Oršić (Vlašić 58'); Kramarić (Budimir 77').

Cosa succede al termine della fase a gironi di UEFA Nations League?

Le quattro vincitrici della Lega A andranno alla fase finale a eliminazione diretta dove, in linea di principio, una squadra verrà scelta per ospitare il mini torneo. Le semifinali si disputeranno il 14 e 15 giugno 2023, mentre le finali per il terzo e primo posto saranno il 18 giugno.

Le quarte dei gironi della Lega A verranno retrocesse in Lega B per l'edizione 2024/25.