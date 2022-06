Svizzera - Spagna 0-1: alle furie rosse basta Sarabia

La Spagna centra la prima vittoria di questa UEFA Nations League grazie a un gol di Pablo Sarabia, che infligge alla Svizzera la terza sconfitta consecutiva.

I momenti chiave 13' Sarabia porta in vantaggio la Spagna

86' Embolo manda un pallonetto a lato a porta spalancata

87' Un tiro di Seferović viene neutralizzato



La partita in breve: Sarabia al posto giusto al momento giusto

La Spagna domina totalmente nel primo tempo, con il 76% di possesso palla, ma tira in porta solo una volta. Per sua fortuna, l'unica conclusione è quella giusta: Marcos Llorente supera un avversario, entra in area e crossa per Sarabia, che insacca.

La Svizzera migliora nella ripresa e ci prova con Xherdan Shaqiri, ma il suo tiro finisce dritto tra le braccia di Unai Simón. La squadra più vivace è comunque la Spagna, che però non riesce a impegnare seriamente Yann Sommer.

Nel finale, i padroni di casa si procurano due occasioni alle quali partecipa sempre il subentrato Haris Seferović. Prima, l'attaccante serve Breel Embolo, che tenta il pallonetto da 30 metri a porta spalancata ma conclude di poco a lato; poi, un tiro di Seferović viene fermato da César Azpilicueta.

Formazioni

Svizzera: Sommer; Widmer, Akanji (Frei 79'), Cömert, Rodríguez (Sow 89'); Xhaka, Aebischer (Okafor 63'), Freuler; Shaqiri (Seferović 80'), Embolo, Zuber (Steffen 63').

Spagna: Unai Simón; Azpilicueta, Diego Llorente, Pau Torres, Jordi Alba; Marcos Llorente (Soler 80'), Sergio Busquets, Gavi (Koke 73'); Ferran Torres, Morata (Asensio 73'), Sarabia (Olmo 62').