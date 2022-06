Anteprima di Galles - Belgio, Nations League: dove guardarla, probabili formazioni e stato di forma

Galles e Belgio si affronteranno sabato 11 giugno nel Gruppo A4 di UEFA Nations League.

Quando : sabato 11 giugno (20:45 CET kick-off) Dove : Cardiff City Stadium, Cardiff Cosa : Gruppo A4 UEFA Nations League Come seguirla : clicca qui per la copertura della partita

Galles - Belgio in breve

Galles: Davies; Mepham, Rodon, Ampadu; Norrington-Davies, Allen, Smith, Neco Williams; Ramsey, Bale; Wilson

Belgio: Casteels; Dendoncker, Boyata, Alderweireld; Meunier, Thorgan Hazard, Trossard, Tielemans; Vanaken, Openda, Batshuayi

Galles (dal più recente): SVSPVP

Belgio (dal più recente): VSVPPV

Le partite del Gruppo A4

01/06 Polonia - Galles 2-1

03/06 Belgio - Olanda 1-4

08/06 Belgio - Polonia 6-1

08/06 Galles - Olanda 1-2

Cosa succede al termine della fase a gironi di UEFA Nations League?

Le quattro vincitrici della Lega A andranno alla fase finale a eliminazione diretta dove, in linea di principio, una squadra verrà scelta per ospitare il mini torneo. Le semifinali si disputeranno il 14 e 15 giugno 2023, mentre le finali per il terzo e primo posto saranno il 18 giugno.

Le quarte dei gironi della Lega A verranno retrocesse in Lega B per l'edizione 2024/25.