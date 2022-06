Italia - Germania 1-1: Pellegrini porta in vantaggio gli Azzurri ma Kimmich risponde

Due gol in tre minuti del secondo tempo hanno deciso la sfida tra Italia e Germania nella gara d'apertura del Gruppo A3 di UEFA Nations League a Bologna terminata 1-1.

I momenti chiave della gara 35' Scamacca colpisce un palo

38' Gnabry da buona posizione tira alto

70' Pellegrini porta l'Italia in vantaggio

73' Kimmich segna il gol del pari

Cronaca della partita: pari ed emozioni a Bologna

Nel primo tempo l'Italia sfiora il vantaggio con un ispirato Scamacca che colpisce la parte esterna del palo. Anche i tedeschi si rendono più volte pericolosi e arrivano a un passo dal gol con una conclusione di Gnabri che finisce abbondantemente sopra la traversa da posizione favorevole.

La partita si sblocca a 20 minuti dalla fine grazie a uno splendido assist dell'esordiente Wilfried Gnonto, 18 anni, che trova Lorenzo Pellegrini nell'area piccola pronto a metterla in porta.

La Germania però ripristina subito il pareggio con Joshua Kimmich che con freddezza trasforma in gol una palla vagante nell'area azzurra.

Paolo Menicucci, match reporter

Roberto Mancini ha lanciato in campo tante giovani promesse che hanno ben figurato contro una ben più esperta Germania. Gli Azzurri sono stati all'altezza degli avversari e nel primo tempo hanno anche colpito un palo con Scamacca. Nella ripresa i padroni di casa hanno creato una serie di buone occasioni passando meritatamente in vantaggio con Pellegrini su assist del 18enne Gnonto, all'esordio con la nazionale. Dopo il gol, la Germania ha fatto valere la sua esperienza e ha trovato subito il pari con Kimmich.

Reazioni a caldo

Alessandro Florenzi, difensore Italia: "Non è stata una partita facile per molti di noi. Ci sono stati molti cambi rispetto alla partita con l'Argentina ma credo che siamo stati all'altezza della situazione, soprattutto per quanto riguarda l'approccio alla partita. Il bel calcio verrà dopo. Ci vuole molto coraggio e molta corsa, ma stasera abbiamo dato tanti segnali positivi".

Joshua Kimmich, centrocampista Germania: "Non eravamo molto contenti del primo tempo, ma si è rivelato quello migliore per noi. Siamo usciti fiacchi dopo la pausa, non abbiamo creato molto e non siamo riusciti a mettere in pratica la nostra tattica. Non siamo riusciti a eliminare i nostri errori con la palla, abbiamo concesso loro troppo possesso e non siamo stati abbastanza precisi nella loro trequarti. Ci hanno pressato alto, ma non al punto da non riuscire a creare nulla. Avremmo dovuto mantenere di più la calma in fase di possesso".

Statistiche

Quattro delle ultime cinque partite tra Italia e Germania sono finite in pareggio

Thomas Müller ha giocato la sua 113esima partita in nazionale e ha raggiunto Philipp Lahm al quinto posto dei calciatori tedeschi con più presenze in nazionale.

L'Italia ha perso una delle ultime 11 partite di Nations League (V5 P5).

La Germania ha vinto solo due partite su 11 in Nations League (P6 S3).

Formazioni

Italy: Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Biraghi (Dimarco 80'); Frattesi (Ricci 84'), Cristante, Tonali (Pobega 80'); Politano (Gnonto 65'), Scamacca (Cancellieri 84'), Pellegrini.

Germany: Neuer; Kehrer, Rüdiger, Süle, Henrichs (Hofmann 59'); Kimmich, Goretzka (Gündoğan 69'); Gnabry (Raum 80'), Müller (Havertz 70'), Sané (Musiala 59'); Werner.