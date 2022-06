Repubblica Ceca - Svizzera 2-1: un autogol di Sow regala la vittoria ai cechi

La Repubblica Ceca parte col piede giusto battendo la Svizzera nella prima giornata del Gruppo 2 della Lega A grazie allo sfortunato autogol di Djibril Sow.

11' Jan Kuchta porta in vantaggio la Repubblica Ceca 44' Noah Okafor segna il gol del pari 58' L'autorete di Djibril Sow regala la vittoria ai cechi

La cronaca

La Repubblica Ceca passa in vantaggio all'11' con la rete di Jan Kuchta. La Svizzera preme sull'acceleratore e trova il pari sul finire del primo tempo con Noah Okafor. Verso l'ora di gioco però su una bella azione dei padroni di casa, Djibril Sow devia nella propria porta il gol che decide la gara su un cross di Jankto.

Repubblica Ceca: Vaclík; Zima, Brabec, Krejčí; Coufal, Sadílek (Kavlach 84), Souček, Zelený (Matějů 87); Jankto (Lingr 67), Kuchta (Pešek 67), Hložek (Jurečka 87).

Svizzera: Sommer; Widmer, Elvedi, Schär, Rodríguez (Lotomba 87); Sow (Zuber 68), Freuler, Xhaka, Vargas (Seferović 87); Embolo (Gavranović 90), Okafor (Shaqiri 68).

Cosa succede dopo la fase a gironi di UEFA Nations League?

Le quattro vincitrici della Lega A andranno alla fase finale a eliminazione diretta dove, in linea di principio, una squadra verrà scelta per ospitare il mini torneo. Le semifinali si disputeranno il 14 e 15 giugno 2023, mentre le finali per il terzo e primo posto saranno il 18 giugno.

Le quarte dei gironi della Lega A verranno retrocesse in Lega B per l'edizione 2024/25.