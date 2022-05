Lega D di Nations League: calendario, come funziona, guida alle partite

Guida alla prima giornata

San Marino ha raggiunto ottenuto il massimo dei punti in una competizione UEFA nella Nations League 2020/21, grazie a un paio di pareggi. Il loro tentativo di migliorarsi – e forse anche di assicurarsi la prima vittoria in gare ufficiali – inizia giovedì 2 giugno contro un'Estonia che ha perso negli spareggi retrocessione di marzo.

L'altra squadra all'esordio nella Lega D, la Moldavia, inizia il giorno dopo in Liechtenstein la sua corsa per un rapido ritorno nella Lega C. Anche la Lettonia proverà a iniziare nel modo giusto, con la speranza di un risultato migliore rispetto all'ultima sfida interna contro Andorra, quando la squadra del Principato aveva pareggiato a sorpresa a Riga (0-0) nella gara di apertura del 2020/21 .

Highlights: Lettonia - Andorra 0-0

Prima giornata Lega D

Giovedì 2 giugno

D2 Estonia - San Marino (18:00 CEST)

Venerdì 3 giugno

D1 Lettonia - Andorra (18:00)

D1 Liechtenstein - Moldavia (20:45)

Come funziona la Lega D di UEFA Nations League 2022/23

La Lega D contiene sette squadre che sono state sorteggiate in due gironi (uno da quattro e uno da tre). Ogni squadra giocherà contro le altre avversarie del girone con partite in casa e in trasferta tra giugno e settembre 2022. Le vincitrici dei gironi verranno promosse nella Lega C per l'edizione 2024/25.

I gironi della Lega D

D1: Liechtenstein, Moldavia, Andorra, Lettonia

D2: Malta, Estonia, San Marino

Calendario Lega D

*20:45 CEST se non indicato diversamente

GIORNATA 2

Domenica 5 giugno

D2 San Marino - Malta (15:00 CEST)

Lunedì 6 giugno

D1 Andorra - Moldavia

D1 Lettonia - Liechtenstein (18:00)

GIORNATA 3

Giovedì 9 giugno

D2 Malta - Estonia

Venerdì 10 giugno

D1 Moldavia - Lettonia (18:00)

D1 Andorra - Liechtenstein



GIORNATA 4

Domenica 12 giugno

D2 Malta - San Marino

Martedì 14 giugno

D1 Moldavia - Andorra (18:00)

D1 Liechtenstein - Lettonia

GIORNATA 5

Giovedì 22 settembre

D1 Lettonia - Moldavia (18:00)

D1 Liechtenstein - Andorra

Venerdì 23 settembre

D2 Estonia - Malta (18:00)

GIORNATA 6

Domenica 25 settembre

D1 Andorra - Lettonia (15:00)

D1 Moldavia - Liechtenstein (15:00)

Lunedì 26 settembre

D2 San Marino - Estonia