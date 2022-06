Lega C di Nations League: calendario, come funziona, guida alle partite

Cosa è successo finora nella prima giornata

La Lega C è iniziata giovedì 2 giugno. La partita tra Irlanda del Nord e Grecia è terminata 1-0 in favore degli ellenici grazie alla rete di Tasos Bakasetas. Nella stessa serata, la Macedonia del Nord ha costretto al pari la Bulgaria a Razgrad, mentre Georgia e Kosovo hanno cominciato con una vittoria.

Venerdì, i riflettori si sono spostati sul Gruppo C3. Il Kazakistan ha iniziato con una vittoria in Azerbaigian, mentre Tomáš Suslov ha segnato il gol che ha permesso alla Slovacchia di battere di misura la Bielorussia.

Il Gruppo C1 si è chiuso sabato con la Turchia che ha battuto 4-0 le Isole Faroe. Nella stessa giornata il Lussemburgo ha iniziato col piglio giusto battendo la Lituania.

Le partite della prima giornata della Lega C

*20:45 CEST se non indicato diversamente

Highlights: Georgia - Gibilterra 4-0

Giovedì 2 giugno

C2 Cipro - Kosovo 0-2

C2 Irlanda del Nord - Grecia 0-1

C4 Georgia - Gibilterra 4-0

C4 Bulgaria - Macedonia del Nord 1-1

Venerdì 3 giugno

C3 Kazakistan - Azerbaijan 2-0

C3 Bielorussia - Slovacchia 0-1

Sabato 4 giugno

C1 Lituania - Lussemburgo 0-2

C1 Turchia - Isole Faroe 4-0

Come funziona la Lega C della UEFA Nations League 2022/23

La Lega C contiene 16 squadre che sono state sorteggiate in quattro gironi da quattro. Ogni squadra giocherà contro le altre avversarie del girone con partite in casa e in trasferta tra giugno e settembre 2022. Le vincitrici dei gironi verranno promosse nella Lega B per l'edizione 2024/25.

Le quarte qualificate accederanno ai playout che si giocheranno a marzo 2024 e determineranno le due retrocesse in Lega D.

I gironi della Lega C

C1: Turchia, Lussemburgo, Lituania, Isole Faroe

C2: Irlanda del Nord, Grecia, Kosovo, Cipro

C3: Slovacchia, Bielorussia, Azerbaijan, Kazakistan

C4: Bulgaria, Macedonia del Nord, Georgia, Gibilterra

Le partite della Lega C

GIORNATA 2

Domenica 5 giugno

C2 Cipro - Irlanda del Nord (18:00)

C2 Kosovo - Grecia

C4 Gibilterra - Macedonia del Nord (18:00)

C4 Bulgaria - Georgia

Lunedì 6 giugno

C3 Bielorussia - Azerbaijan

C3 Slovacchia - Kazakistan

Martedì 7 giugno

C1 Isole Faroe - Lussemburgo

C1 Lituania - Turchia

GIORNATA 3

Giovedì 9 giugno

C2 Grecia - Cipro

C2 Kosovo - Irlanda del Nord

C4 Gibilterra - Bulgaria

C4 Macedonia del Nord - Georgia

Venerdì 10 giugno

C3 Azerbaijan - Slovacchia (18:00)

C3 Bielorussia - Kazakistan

Sabato 11 giugno

C1 Isole Faroe - Lituania (18:00)

C1 Lussemburgo - Turchia



GIORNATA 4

Domenica 12 giugno

C2 Irlanda del Nord - Cipro (15:00)

C2 Grecia - Kosovo

C4 Georgia - Bulgaria (18:00)

C4 Macedonia del Nord - Gibilterra (18:00)

Lunedì 13 giugno

C3 Kazakistan - Slovacchia (16:00)

C3 Azerbaijan - Bielorussia (18:00)

Martedì 14 giugno

C1 Lussemburgo - Isole Faroe

C1 Turchia - Lituania

GIORNATA 5

Giovedì 22 settembre

C1 Lituania - Isole Faroe

C1 Turchia - Lussemburgo

C3 Kazakistan - Bielorussia (16:00)

C3 Slovacchia - Azerbaijan

Venerdì 23 settembre

C4 Georgia - Macedonia del Nord (18:00)

C4 Bulgaria - Gibilterra

Sabato 24 settembre

C2 Irlanda del Nord - Kosovo (18:00)

C2 Cipro - Grecia

GIORNATA 6

Domenica 25 settembre

C1 Isole Faroe - Turchia

C1 Lussemburgo - Lituania

C3 Azerbaijan - Kazakistan (18:00)

C3 Bielorussia - Slovacchia (18:00)

Lunedì 26 settembre

C4 Gibilterra - Georgia

C4 Macedonia del Nord - Bulgaria

Martedì 27 settembre

C2 Grecia - Irlanda del Nord

C2 Kosovo - Cipro