Lega C di Nations League: calendario, come funziona, guida alle partite

Guida alla prima giornata

La Lega C inizia giovedì 2 giugno con la sfida tra Georgia e Gibilterra, ma probabilmente la partita più interessante è quella della prima giornata tra Irlanda del Nord e i campioni d'Europa del 2004 della Grecia. Nello stesso giorno, la Macedonia del Nord (che ha eliminato a sorpresa l'Italia negli spareggi per il Mondiale FIFA 2022) volerà in Bulgaria.

Poi i riflettori si spostano sulla gara tra Kazakistan e Azerbaijan di venerdì 3 giugno, prima della partita tra Turchia e Isole Faroe di sabato 4 giugno (la seconda partita appena tra le due squadre, di cui la prima risalente a 31 anni fa).

Le partite della prima giornata della Lega C

Giovedì 2 giugno

C2 Cipro - Kosovo (18:00 CEST)

C2 Irlanda del Nord - Grecia (20:45)

C4 Georgia - Gibilterra (18:00)

C4 Bulgaria - Macedonia del Nord (18:00)

Venerdì 3 giugno

C3 Kazakistan - Azerbaijan (16:00)

C3 Slovacchia - Bielorussia (20:45)

Sabato 4 giugno

C1 Lituania - Lussemburgo (18:00)

C1 Turchia - Isole Faroe (20:45)

Come funziona la Lega C della UEFA Nations League 2022/23

La Lega C contiene 16 squadre che sono state sorteggiate in quattro gironi da quattro. Ogni squadra giocherà contro le altre avversarie del girone con partite in casa e in trasferta tra giugno e settembre 2022. Le vincitrici dei gironi verranno promosse nella Lega B per l'edizione 2024/25.

Le quarte qualificate accederanno ai playout che si giocheranno a marzo 2024 e determineranno le due retrocesse in Lega D.

I gironi della Lega C

C1: Turchia, Lussemburgo, Lituania, Isole Faroe

C2: Irlanda del Nord, Grecia, Kosovo, Cipro

C3: Slovacchia, Bielorussia, Azerbaijan, Kazakistan

C4: Bulgaria, Macedonia del Nord, Georgia, Gibilterra

Le partite della Lega C

*20:45 CEST se non indicato diversamente

GIORNATA 2

Domenica 5 giugno

C2 Cipro - Irlanda del Nord (18:00)

C2 Kosovo - Grecia

C4 Gibilterra - Macedonia del Nord (18:00)

C4 Bulgaria - Georgia

Lunedì 6 giugno

C3 Bielorussia - Azerbaijan

C3 Slovacchia - Kazakistan

Martedì 7 giugno

C1 Isole Faroe - Lussemburgo

C1 Lituania - Turchia

GIORNATA 3

Giovedì 9 giugno

C2 Grecia - Cipro

C2 Kosovo - Irlanda del Nord

C4 Gibilterra - Bulgaria

C4 Macedonia del Nord - Georgia

Venerdì 10 giugno

C3 Azerbaijan - Slovacchia (18:00)

C3 Bielorussia - Kazakistan

Sabato 11 giugno

C1 Isole Faroe - Lituania (18:00)

C1 Lussemburgo - Turchia



GIORNATA 4

Domenica 12 giugno

C2 Irlanda del Nord - Cipro (15:00)

C2 Grecia - Kosovo

C4 Georgia - Bulgaria (18:00)

C4 Macedonia del Nord - Gibilterra (18:00)

Lunedì 13 giugno

C3 Kazakistan - Slovacchia (16:00)

C3 Azerbaijan - Bielorussia (18:00)

Martedì 14 giugno

C1 Lussemburgo - Isole Faroe

C1 Turchia - Lituania

GIORNATA 5

Giovedì 22 settembre

C1 Lituania - Isole Faroe

C1 Turchia - Lussemburgo

C3 Kazakistan - Bielorussia (16:00)

C3 Slovacchia - Azerbaijan

Venerdì 23 settembre

C4 Georgia - Macedonia del Nord (18:00)

C4 Bulgaria - Gibilterra

Sabato 24 settembre

C2 Irlanda del Nord - Kosovo (18:00)

C2 Cipro - Grecia

GIORNATA 6

Domenica 25 settembre

C1 Isole Faroe - Turchia

C1 Lussemburgo - Lituania

C3 Azerbaijan - Kazakistan (18:00)

C3 Bielorussia - Slovacchia (18:00)

Lunedì 26 settembre

C4 Gibilterra - Georgia

C4 Macedonia del Nord - Bulgaria

Martedì 27 settembre

C2 Grecia - Irlanda del Nord

C2 Kosovo - Cipro